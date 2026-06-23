İran ve Pakistan Liderleri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve Pakistan Liderleri Görüştü

23.06.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pezeşkiyan ve Zardari, iki ülke arasındaki iş birliği ve bölgesel barış konularını ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret kapsamında geldiği İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Asif Ali Zardari ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan'da temaslarına başladı. İranlı lider, başkent İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ile görüştü. İki lider, bölgesel barış ve güvenlik, ikili ve bölgesel bağlantısallık, ekonomik iş birliği ve karşılıklı ilgi alanlarına giren konuları ele aldı. Toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar da hazır bulundu.

Zardari, Pezeşkiyan'ı İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın imzalanmasından dolayı tebrik etti

Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari, mevkidaşı Pezeşkiyan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden kardeşlik ilişkilerini yansıttığını ve iyi ve kötü günlerde birlikte olma arzusunu ortaya koyduğunu ifade etti. Zardari, Pezeşkiyan'ı İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın imzalanmasından dolayı tebrik etti ve devam eden teknik düzeydeki müzakerelerin bölgede kalıcı barışla sonuçlanmasını temenni etti. Pakistan Cumhurbaşkanı, ülkesinin İran'ın barış, istikrar, ulusal birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini bir kez daha teyit etti. Pakistan'ın tek taraflı girişimlere sürekli olarak karşı çıktığını ve bölgesel ile küresel zorluklara kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmanın yolu olarak diyalog ve diplomasiyi desteklediğini ifade etti. Ayrıca Pakistan'ın, Körfez ülkeleriyle güçlü kardeşlik ilişkilerini sürdürdüğünü vurguladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ölümü dolayısıyla taziyelerini bir kez daha iletti ve Pakistan'ın cenaze törenine katılacağını söyledi.

Pezeşkiyan'dan Pakistan'a teşekkür

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Pakistan'a barış ve diyaloğu destekleyen olumlu ve yapıcı çabaları için teşekkür etti. Pezeşkiyan, Pakistan'ın son dönemdeki zorlu şartlarda verdiği desteği takdir etti ve İran'ın Pakistan ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve siyasi, ekonomik, güvenlik ve bölgesel alanlarda iş birliğini daha da genişletmeyi beklediğini söyledi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Pakistan, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ve Pakistan Liderleri Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:57
Kılıçdaroğlu’na Ayhan Bilgen’den destek Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:59:28. #7.12#
SON DAKİKA: İran ve Pakistan Liderleri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.