İran ve Rusya Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Vurguladı - Son Dakika
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Politika

İran ve Rusya Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Vurguladı

İran ve Rusya, Suriye'deki gelişmeleri ve Astana sürecini değerlendirdi, terör örgütlerine karşı iş birliği çağrısı yaptı.

30.11.2024 20:07
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca İran, Rusya ve Türkiye arasındaki Astana sürecinin üç ülke tarafından ciddiyetle takip edilmesi gerektiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanırken, İran, Rusya ve Türkiye arasındaki Astana sürecinin üç ülke tarafından ciddiyetle takip edilmesi gerektiği ifade edildi. Suriye'de muhaliflerin Halep'e yönelik başlattığı saldırıları "ABD ve İsrail projesi" olarak nitelendiren Arakçi, "Terör örgütlerinin Suriye topraklarını hedef alan saldırıları, siyonist rejim ve ABD'nin bölgeyi kaosa sürüklemeye çalışan eylemlerinin bir devamıdır. Özellikle Suriye'nin komşuları, bölge ülkeleri ile İran ve Rusya, terör örgütleriyle etkin mücadele ederek bu tehlikeli planı bozmaya çalışmalıdır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, iki ülke arasında yakın temasın zaruri olduğunu ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve Rusya Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Vurguladı - Son Dakika

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