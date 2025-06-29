İran ve Suudi Arabistan'dan Ortak Güvenlik Vurgusu

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına değinerek, "Düşmanın, özellikle ateşkes de dahil olmak üzere taahhütlerine tam olarak bağlı kalacağından şüphe duyduğumuz için, saldırıyı tekrarlamaları halinde güçlü bir karşılık vermeye hazırız" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve ABD'nin saldırıları ile bölgesel ve ikili meseleler ele alındı. İran'a yönelik İsrail ve ABD saldırısının, ABD ile dolaylı müzakereler devam ederken gerçekleştiğine dikkat çeken Musevi, "Bu iki rejim, hiçbir uluslararası kural ve hukuka bağlı olmadıklarını göstermiş ve bu durum 12 gün süren savaşta tüm dünyaya kanıtlanmıştır" dedi.

Savaşı başlatan tarafın İran olmadığını vurgulayan Musevi, "Ancak tüm gücümüzle saldırgana karşılık verdik. Düşmanın, özellikle ateşkes de dahil olmak üzere taahhütlerine tam olarak bağlı kalacağından şüphe duyduğumuz için, saldırıyı tekrarlamaları halinde güçlü bir karşılık vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan, savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcadı"

Savunma Bakanı Halid bin Selman ise, savaşta hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, "Suudi Arabistan saldırıları yalnızca kınamakla kalmayıp, savaşın ve saldırıların sona ermesi için yoğun çaba harcamıştır" dedi.

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması için istişarelerin sürdürülmesi ve İran ile Suudi Arabistan'ın bu süreçteki önemli rolü üzerinde mutabık kaldıkları ifade edildi. - TAHRAN