İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları New York\'ta gerilimin ardından görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, New York'ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında resmi ziyaret gerçekleştirdiği ABD'de temaslarını sürdürüyor. Arakçi, Genel Kurul marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi. Arakçi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, iki bakanın görüşmeleri öncesinde el sıkıştığı anlar yer aldı.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın misilleme kapsamında Körfez ülkelerine yönelik saldırılar düzenlemesiyle gerilmişti. İran'ın Suudi Arabistan topraklarındaki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları gerçekleştirmesi, Riyad'ın Tahran'a yönelik tepkisini artırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkede Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarını artırması da iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

"Husiler bizden emir almıyor"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD basınına verdiği demeçte, Husilerin İran'dan "emir almadığını" söylemişti. Pezeşkiyan, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husileri silahlandırmaya son verip vermeyecekleri sorusuna ise, "Husiler, kendi eylemlerinden sorumlu. Bizden emir almıyorlar. Bölgede direnen gruplar olarak kendilerine dayatılan şartlar nedeniyle onlarla temasımız var. Sistematik bir ilişkimiz yok" demişti.