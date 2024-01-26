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İran yanlısı Irak İslami Direnişi, ABD'ye karşı operasyonlarını sürdüreceğini duyurdu - Son Dakika
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İran yanlısı Irak İslami Direnişi, ABD'ye karşı operasyonlarını sürdüreceğini duyurdu

Irak'taki İran yanlısı Irak İslami Direnişi, Irak ve ABD arasında başlatılan koalisyon güçlerinin misyonunu sonlandırma görüşmelerini tanımadığını belirterek, ABD'ye karşı operasyonlarının devam edeceğini duyurdu. İran yanlısı Irak İslami Direnişi, yabancı güçlerin ülkeden çıkması ve üslerini teslim etmeleri durumuna kadar operasyonlarını sürdüreceğini ifade etti.

İran yanlısı Irak İslami Direnişi, ABD\'ye karşı operasyonlarını sürdüreceğini duyurdu
26.01.2024 - 22:23,
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Irak'taki İran yanlısı Irak İslami Direnişi, Irak ve ABD arasında başlatılan koalisyon güçlerinin misyonunu sonlandırma görüşmelerini tanımadığını belirterek, ABD'ye karşı operasyonlarının devam edeceğini duyurdu.

Irak ile ABD arasında gerçekleştirilen koalisyon güçlerinin misyonunu sonlandırmak için yapılan görüşmeler devam ederken, İran yanlısı Irak İslami Direnişi'nden yapılan açıklamada, "ABD'nin Irak'ta ve bölgede kötü niyetli amaçlarını uygulamaya yönelik aldatmaca politikası nedeniyle, İslami Direniş'in yaptığı çağrılar ile Irak Meclisi'nin yabancı güçlerin ülkeden çıkması için aldığı karar yıllardır hayata geçirilemiyor" denildi.

Yapılan mutabakata rağmen ABD ve liderliğindeki koalisyon güçlerine karşı askeri operasyonların devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Yabancı güçler, silahlı insansız hava araçları ve savaş uçakları ayrılıncaya kadar ve üslerini Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'na teslim edinceye kadar operasyonlarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail- Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılar arttı. Ekim ayından bu yana Irak ve Suriye'de bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik yaklaşık 150 saldırı düzenlenirken, saldırıların tamamına yakınını İran yanlısı silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlenmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA
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