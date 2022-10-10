İran Yargı Erki Başkanından diyalog çağrısı - Son Dakika
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İran Yargı Erki Başkanından diyalog çağrısı

10.10.2022 13:50
İran Yargı Erki Başkanından diyalog çağrısı

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, ülke içerisindeki farklı muhalif siyasi gruplara seslenerek, "Sorunları ve zaafları konuşarak çözmeye hazırız. Eleştirilerinizi ve itirazlarınızı konuşabiliriz" dedi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, ülke içerisindeki farklı muhalif siyasi gruplara seslenerek, "Sorunları ve zaafları konuşarak çözmeye hazırız. Eleştirilerinizi ve itirazlarınızı konuşabiliriz" dedi.

İran devlet televizyonu haberine göre, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei Mahsa Amini'nin ölümü sonrası ülke genelinde başlayan gösterilere ilişkin konuştu. Ejei, ayaklanma ve gösterinin aynı şey olmadığını belirterek, "İtiraz kesinlikle kuran ve ulusal bayrağı yakmak ve kamu mallarına zarar vermek değildir. Barışçıl gösteri ve itirazın hukukta belirlenmiş çerçevesi vardır" dedi.

Ülke içerisindeki muhalif siyasi gruplara ve göstericilere diyalog çağrısında bulunan Ejei, "Sorunları ve zaafları konuşarak çözmeye hazırız. Eleştirilerinizi ve itirazlarınızı konuşabiliriz. Ülke içerisindeki tüm farklı siyasi gruplara sesleniyorum. Sorularınızı, eleştirilerinizi ve itirazlarınızı yapacağınız öneriler ile karşılıklı konuşarak çözmeye hazırım. Çözülemeyecek bir sorun yok. Bizim tarafımızdan bir takım yanlışlar ve zaaflar olmuş ise yapacağınız eleştiriler ile bunları çözebiliriz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Yargı Erki Başkanından diyalog çağrısı - Son Dakika

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