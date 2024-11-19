İran, Yeni Yaptırımları Kınadı

Politika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, AB ve İngiltere'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararını kınayarak bu adımın İran'dan Rusya'ya balistik füze gönderildiği yönündeki asılsız iddialara dayandığını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

İran, AB ve İngiltere'nin ülkesine yönelik yeni yaptırım kararını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, AB ve İngiltere'nin İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) başta olmak üzere bazı İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlarını sert bir şekilde eleştirdi. Yaptırımların, İran'dan Rusya'ya balistik füze gönderildiği yönündeki asılsız iddialara dayandığını belirten Bekayi, bu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Nükleer Anlaşma (JCPOA) kapsamındaki taahhütlerini ihlal ettiğini vurguladı.

İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiği yönündeki iddiaları bir kez daha reddeden Bekayi, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin İran'a ait hiçbir füzenin Rusya'ya gönderilmediğini kabul etmesine rağmen, AB ve İngiltere'nin bu bahaneyle İran'a yaptırım uygulaması kesinlikle kabul edilemez ve bu her tülü meşruiyetten, yasal ve mantıksal temelden yoksundur" ifadelerini kullandı. AB ve İngiltere'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların İranlıların temel hak ve çıkarlarını etkilediğini belirten İranlı Sözcü, bu yaptırımların insan haklarının sistematik ihlali olduğunu ve sorumluluğunun uygulayan ve belirleyen taraflara ait olduğunu söyledi.

Bekayi, "Denizcilik özgürlüğü ve deniz ticareti, uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerindendir. Bu nedenle, Avrupalın ülkelerin uluslararası hukuku ihlal etmeleri, uluslararası sorumluluklarını açıkça ortaya koymaktadır" dedi. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin, devletlerin savunma ve askeri alanlardaki meşru ilişkilerine müdahale eden politikalarını kınayan Bekayi, İran'ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini sağlamak için tüm kapasitesini kullanacağını belirtti.

İran'a yaptırım kararı

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) ve füze gönderdiği iddialarıyla İran'ın ulusal havayolu şirketi Iran Air ve İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi'ne (IRISL) yönelik yaptırım kararı almıştı. 14 Ekim'de AB, İran'dan Rusya'ya yapılan İHA ve füze transferini gerekçe göstererek, İran'daki hava yolu şirketleri ve bazı kişi ile kuruluşlara yaptırım uygulama kararı almıştı. Bu yaptırım kararını genişleten AB, IRISL ve şirketin yöneticisi Muhammed Rıza Khiabani'yi de listeye eklemişti. Ayrıca, Hazar Denizi üzerinden Rus birliklerine ikmal yapmak üzere İHA bileşenleri ve silah sevkiyatı yaptığı öne sürülen MG Flot, VTS Broker ve Arapax adlı Rus denizcilik firmalarını da yaptırım listesine dahil etmişti. - TAHRAN