İranlı General Halep'te Hayatını Kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin Halep'teki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye'nin Halep kırsalında dünden bu yana Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nda "askeri danışman" olarak görev yapan Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Halep'in batısına düzenlediği saldırılarda hedef alındığı belirtildi. İranlı komutanın saldırı sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. - TAHRAN
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