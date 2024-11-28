İranlı General Halep'te Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Politika

İranlı General Halep'te Hayatını Kaybetti

Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi, Halep'teki çatışmalarda hayatını kaybetti.

28.11.2024 17:02
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İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin Halep'teki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'nin Halep kırsalında dünden bu yana Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nda "askeri danışman" olarak görev yapan Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Halep'in batısına düzenlediği saldırılarda hedef alındığı belirtildi. İranlı komutanın saldırı sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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