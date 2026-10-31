İranlı Rızai, Tahran'daki dörtlü toplantıların devamına karar verildiğini açıkladı - Son Dakika
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İranlı Rızai, Tahran'daki dörtlü toplantıların devamına karar verildiğini açıkladı

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Rızai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan dörtlü toplantıda tarafların siyonist rejime karşı tutumunu ortaya koyduğunu ve toplantıların süreceğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Vance'in mektubunu okuduğunu ancak cevap vermediğini, üslubunun değiştiğini belirtti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Tahran'a gönderdiği mektuba ilişkin, "Mektubun üslubu tamamen değişmiş halde ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki mektubundan gayet farklı. Bu, İran'ın otoritesi ve zaferinin bir işaretidir" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD-İran arasındaki arabuluculuk sürecine ve Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Katıldığı özel bir programda Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile görüşmesine değinen Rızai, "Suudi Savunma Bakanı bana 'İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye, ardından da Suudi Arabistan'a yöneleceğini' söyledi" ifadelerini kullandı.

Rızai, Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin, "Dört taraf da siyonist rejime karşı tutumlarını kararlılıkla ortaya koydu. Toplantıların devam etmesine karar verildi. Umarız ki bu buluşma, Batı Asya'da yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin ve bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin kendileri tarafından sağlanmasının başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Rızai, "Bu toplantıda birlik ve beraberliğin bölgesel güvenlik açısından sağlayacağı faydaları vurguladık. Ayrıca yerel dinamiklere dayanan yeni bir bölgesel düzenin oluşturulması gerektiğinin altını çizdik. İran, NATO'ya ait 5 bin hava operasyonuna karşı direnmişken, dört ülkenin bir araya gelmesiyle çok daha büyük bir gücün ortaya çıkacağı kesindir. Elbette İran olmadan bölgede güvenliğin sağlanması mümkün değildir" dedi.

"(Vance'in mektubu) Üslup tamamen değişmiş halde"

Rızai, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in İran ile müzakere sürecinin sürdürülmesine ilişkin Tahran yönetimine gönderdiği mektuba hala cevap vermediğini belirterek, "Mektubu okudum ancak hala cevap vermedim. Mektubun üslubu tamamen değişmiş halde ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki mektubundan gayet farklı. Bu, İran'ın otoritesi ve zaferinin bir işaretidir" açıklamasını yaptı.

Rızai ayrıca, ülkesinin nükleer doktrinini değiştirmeye yönelik herhangi bir karar alınmasının da gündemde olmadığını kaydetti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriSuudi ArabistanPakistanPolitikaTürkiyeTahranDünyaSon Dakika

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