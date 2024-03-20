İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa etme kararı aldı.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'dan istifa kararı geldi. Başkent Dublin'deki hükümet binası önünde gazetecilere açıklama yapan Varadkar, "Bugünden itibaren Fine Gael partisinin liderliğinden istifa ediyorum. Yeni başbakan göreve gelir gelmez başbakanlık görevinden de istifa edeceğim" dedi.
Kamu hizmetindeki kariyerini hayatının en dolu geçen dönemi olarak nitelendiren Varadkar, "Ülkeyi daha eşit ve modern bir yer haline getirdiğimiz için gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. Hükümetin yetersiz kaldığı alanlar da olduğunu da kaydeden Varadkar, bu konudaki değerlendirmeleri diğer siyasilere bırakacağını söyledi.
İstifa nedenine ilişkin net bir sebep belirtmeyen Varadkar, hem kişisel hem de siyasi nedenlerden dolayı bu kararı aldığını vurguladı. Varadkar, "Liderlik, görevi devretme zamanının geldiğini bilmek ve bunu yapma cesaretine sahip olmaktır. Bu zaman şimdi" şeklinde konuştu.
İki görevinden istifa etme kararı alan Varadkar, Dublin Batı seçim bölgesinin parlamento üyesi olmayı sürdürecek.
İrlanda'da 2 hafta önce, "ailenin tanımı ve kadının toplumdaki rolüyle ilgili güncelliğini kaybetmiş anayasa hükümlerinin yürürlükten kaldırılması" için yapılan çifte referandumda "hayır" oyu çıkmıştı. Söz konusu referandumun başarısız olmasının nedeni hükümetin düşük katılıma yol açan yetersiz kampanyası olarak gösterilmişti.
Siyasete girmeden önce aile hekimliği yapan ve iki kez başbakan seçilen 45 yaşındaki Leo Varadkar, 2017'de ülkenin en genç ve ilk göçmen kökenli başbakanı olmuştu.
Ülkenin yeni başbakanının gelecek ay seçilmesi bekleniyor. - DUBLİN
Son Dakika › Politika › İrlanda Başbakanı Leo Varadkar İstifa Etti - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sandıklı ilçesinde düzenlenen mitingde, Milli Görüş belediyeciliğinin hakim olacağına inandığını söyledi. Erbakan, Yeniden Refah Partisi adayı Mustafa Çöl için destek istedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. 11 yıl hapis cezası bulunan terör örgütünün önemli isimlerinden olan eski vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çayyaka Mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Şahıslar gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaptığı konuşmada, çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, deprem çalışmaları için 1 trilyon lira kaynak tahsis ettiklerini ve vatandaşları konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve dayanışma beklediğini de vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Akşener, 'Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil' dedi.
Bozkurt Belediyesi, Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çelik, mahalle halkının memnuniyetini gördükten sonra görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirterek, yerel seçimler öncesi insan ve adalet odaklı bir politika geliştireceklerini vurguladı. Yapıcıoğlu, ayrıca sosyal belediyecilik politikalarıyla geçim sıkıntısı çeken insanlara yardım edeceklerini ve aileleri güçlendirmek istediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?