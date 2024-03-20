İrlanda Başbakanı Leo Varadkar İstifa Etti

Politika

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa etme kararı aldı.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'dan istifa kararı geldi. Başkent Dublin'deki hükümet binası önünde gazetecilere açıklama yapan Varadkar, "Bugünden itibaren Fine Gael partisinin liderliğinden istifa ediyorum. Yeni başbakan göreve gelir gelmez başbakanlık görevinden de istifa edeceğim" dedi.

Kamu hizmetindeki kariyerini hayatının en dolu geçen dönemi olarak nitelendiren Varadkar, "Ülkeyi daha eşit ve modern bir yer haline getirdiğimiz için gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. Hükümetin yetersiz kaldığı alanlar da olduğunu da kaydeden Varadkar, bu konudaki değerlendirmeleri diğer siyasilere bırakacağını söyledi.

İstifa nedenine ilişkin net bir sebep belirtmeyen Varadkar, hem kişisel hem de siyasi nedenlerden dolayı bu kararı aldığını vurguladı. Varadkar, "Liderlik, görevi devretme zamanının geldiğini bilmek ve bunu yapma cesaretine sahip olmaktır. Bu zaman şimdi" şeklinde konuştu.

İki görevinden istifa etme kararı alan Varadkar, Dublin Batı seçim bölgesinin parlamento üyesi olmayı sürdürecek.

İrlanda'da 2 hafta önce, "ailenin tanımı ve kadının toplumdaki rolüyle ilgili güncelliğini kaybetmiş anayasa hükümlerinin yürürlükten kaldırılması" için yapılan çifte referandumda "hayır" oyu çıkmıştı. Söz konusu referandumun başarısız olmasının nedeni hükümetin düşük katılıma yol açan yetersiz kampanyası olarak gösterilmişti.

Siyasete girmeden önce aile hekimliği yapan ve iki kez başbakan seçilen 45 yaşındaki Leo Varadkar, 2017'de ülkenin en genç ve ilk göçmen kökenli başbakanı olmuştu.

Ülkenin yeni başbakanının gelecek ay seçilmesi bekleniyor. - DUBLİN