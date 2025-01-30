İrmez: Şırnak'taki Yollar Ciddi Kazalara Yol Açıyor - Son Dakika
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Politika

İrmez: Şırnak'taki Yollar Ciddi Kazalara Yol Açıyor

DEM Parti Milletvekili İrmez, Şırnak'taki bozuk yolların ve tamamlanmayan projelerin kazalara neden olduğunu belirtti.

30.01.2025 13:46
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DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak ve ilçelerindeki bazı yolların bozuk olması, bazılarının ise bitirilememesi nedeniyle ciddi kazalar yaşandığını söyledi.

İrmez, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yıllardır bütçeden devasa projelere kaynak aktarıldığını, bu kaynaklarla gösterişli köprüler ve yollar yapıldığını savundu.

Halkın, geçemediği köprüler ve kullanmadığı yolların parasını ödemek zorunda kaldığını ileri süren İrmez, "Gelin görün ki bütçenin esas ayrılması gereken yere herhangi bir kaynak, herhangi bir yatırım yapılmıyor." diye konuştu.

İrmez, Şırnak ve ilçelerindeki yollarla alakalı daha önce de açıklamalar yaptığını belirterek, "Özellikle Cizre, Silopi, İdil, Beytüşşebap ve Uludere'deki yolların hemen hemen hepsinin bozuk olması, yapım aşamasında olan yolların bir türlü bitirilmemesi ve bazı yolların hala tek şerit halinde bırakılmış olması ciddi kazalara sebebiyet veriyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle kış aylarında birçok yolun bozulmalar sebebiyle kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığını kaydeden İrmez, yaz aylarında da bu yolların stabilize olmasından dolayı toz içinde kaldığını ve halkın çile çektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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