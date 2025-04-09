Işıkhan: Ortak Noktada Buluşacağız

Bakan Işıkhan: "(Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü) Bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin yaptığı açıklamada "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" dedi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

İşçi kesimi teklifi

Görüşmeler çerçevesinde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunarak görüşmeleri başlatmıştı.

Teklifte ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulundu.

"Bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız"

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ise talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.