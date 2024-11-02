Işıkhan: Teröre Hizmet Eden Yerel Yönetimler Kabul Edilemez - Son Dakika
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Politika

Işıkhan: Teröre Hizmet Eden Yerel Yönetimler Kabul Edilemez

Bakan Işıkhan, yerel yönetimlerin millete hizmet etmesi gerektiğini vurguladı ve terörle ilişkileri eleştirdi.

02.11.2024 16:17
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yerel yönetimlerin görevi millete hizmet etmektir, millete silah doğrultanlara hizmet etmek değil. Yerel yöneticilerin terör örgütüyle yakın irtibatı, devletin de milletin de kabul edebileceği bir şey değildir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, beraberinde AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile Valiliğe ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Işıkhan ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında brifing aldı.

Ziyaretlerin ardından Aksaray Kültür Merkezi'nde AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Işıkhan, burada, kongrelerin hem teşkilatların tazelenmesini hem de Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda motivasyonun daha da perçinlenmesini sağlayacağını söyledi.

"Bu millet, iradesini terörle bağlantısı olanlara teslim etmemiştir, etmez"

Aksaray'ın 2002'den beri kararını hiç değiştirmediğini, memlekete hizmet yolundan hiç sapmadığını vurgulayan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti Türkiye'nin siyaset ve yerel yönetimler tarihinde herkese, belediyecilik nasıl yapılır, halka hizmet nedir ve nasıl yapılır öğretmiş bir partidir. Ancak şunu unutmamak gerekir, il ve ilçe belediyelerini kazanmış olmak sorumluluğumuzun bittiği anlamına gelmiyor. Bilakis bu durum, şehirlerimizi bize teslim eden milletimize karşı, AK Parti olarak sorumluluğumuzun daha da arttığı anlamına geliyor. Yerel yönetimlerin görevi millete hizmet etmektir, millete silah doğrultanlara hizmet etmek değil. Yerel yöneticilerin terör örgütüyle yakın irtibatı, devletin de milletin de kabul edebileceği bir şey değildir. Milletimiz, her zaman kendisine hizmet edenleri baş tacı yaparken, terörle arasına mesafe koyamayanlara asla geçit vermez. Bu millet, iradesini terörle bağlantısı olanlara teslim etmemiştir, etmez. Biz, milletimizin güvenini ve huzurunu tehdit eden bu tür ilişkilerin karşısında milletin vicdanını temsil etmek durumundayız. Kararlılığımızı, bu hain yapılara karşı göstermekten bir an bile geri durmayacağız."

Işıkhan, Aksaray'a bugüne kadar çalışma hayatı yatırımları da dahil olmak üzere 90 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını ifade etti.

"Biz yaptıkça birileri ısrarla yıkım siyaseti gütmeye devam ediyor"

İşgücü Uyum Programı (İUP) ile ilgili yeni bir gelişme olduğuna değinen Işıkhan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda İşgücü Uyum Programı katılımcılarına ödenecek ücrette artış gerçekleştirdik. İşgücü Uyum Programı Yönetmeliği'nde yaptığımız değişiklikle İUP katılımcılarına ödenecek günlük ücreti 833 liraya yükselttik. Bu vesileyle bugün İşgücü Uyum Programı kapsamında Aksaray ilimize 1500 kişilik tahsis yapıyoruz. Milletimiz bizi bu göreve layık gördüğü sürece de yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ancak maalesef biz yaptıkça birileri ısrarla yıkım siyaseti gütmeye devam ediyor. Biz her gün yeni bir eserle, yeni bir icraatla, ülkemize hakkı olan itibarı geri kazandırma çabası içerisindeyken, birileri terörle, kaosla ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü yavaşlatma derdinde. Ezelden beri; demokrasiye, milli iradeye ve milli çıkarlarımıza kastederek Türk siyasetinin başına bela olmaktan başka hiçbir niteliği olmayanlar, kurulduğu günden beri, adeta ateşten gömlek giymeyi göze alarak, canla başla, tüm engellere rağmen Türkiye için çalışan kadroları anlayamadılar, anlayamayacaklar."

Işıkhan, "Kalkınma yerelden başlar" anlayışıyla şehirleri yatırımla büyüttüklerini, diğer yandan da yerel ve genel hizmetlerin koordinasyonunu artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde üretim ekonomisini hep birlikte hayata geçireceklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yediden yetmişe her bir vatandaşımızın üretim sürecine katıldığı müreffeh ve adil bir çalışma hayatını birlikte inşa edeceğiz. Biz, Aksaray'ın azmine, çalışkanlığına güveniyoruz. Burada, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla oluşturulan sinerji ve atmosfer, inanıyorum ki şehrimizin ve ülkemizin istikbaline yön verecektir. Bizler de AK Parti kadroları olarak bu ruh ve inanç atmosferinden aldığımız feyzle millete hizmet yarışı içinde olmaya devam edeceğiz."???????

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Politika, aksaray, Ekonomi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Işıkhan: Teröre Hizmet Eden Yerel Yönetimler Kabul Edilemez - Son Dakika

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