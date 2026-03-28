Işıksu, AK Parti'den İstifa Etti
Işıksu, AK Parti'den İstifa Etti

28.03.2026 22:30
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, iddialar nedeniyle partisinden istifa etti.

SAKARYA'da AK Parti'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkındaki çıkan iddialar nedeniyle partisinden istifa etti.

AK Parti'li Adapazarı İlçesi Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, düzenlediği basın toplantısında hakkında çıkan iddiaların ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kumpasla karşı karşıya kaldığını öne süren eden Işıksu, "Konunun parti çevrelerinde ve şehir kamuoyunda konuşulmasına zemin hazırlandı. Bazı muhtarlara söz konusu bu konunun köpürtülerek anlatıldığı hatta anlatılırken bizzat şahsımı karalama mülahazasıyla hareket edildiği bilinmektedir. Bu aktörlerden birinin uzun süredir şahsıma yönelik adeta düşmanca tavırlar sergilediği, 2024 yerel seçim sürecinde şahsımı yıpratıp yerime geçebilmek için uydurma belgeler oluşturduğu ve bu belgeleri muhalefet partilerine götürerek şahsımla ilgili karalama kampanyası yürüttüğü, Adapazarı Belediye Başkan adaylığı için muhalif partilerle görüştüğü ancak sonuç alamayacağını gördüğünden adaylıktan vazgeçtiği Sakarya kamuoyunca net bir şekilde bilinmektedir. Tüm bunlar çok açık ve nettir. Hatta şahitli ve ispatlıdır. Sonuç olarak çok net ifade etmem gerekirse hiçbir şekilde içinde olmadığım bir kumpasla maalesef karşı karşıyayım diye konuştu.

'EN ÇOK İÇİMİZDEKİLER BENİ ÜZDÜ'

Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından emin olduğunu vurgulayan Işıksu, şunları söyledi:

"Bu süreçte en çok da içimizdekilerin kumpası kuranları teşvik eden, kumpası yayan ve köpürten yaklaşımları beni çok üzdü. Hele hele bu kişilerin, sorumluluk makamındaki kişiler olması bana gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından Allah'ın izniyle yüzde yüz eminim. Bu kumpası kuranlar, yayanlar ile siyasi bir linç ve operasyon aracı haline getirenleri Allah'a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
