İskender Bayhan'dan Terör Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
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Politika

İskender Bayhan'dan Terör Soruşturmasına Tepki

EMEP Milletvekili Bayhan, HDK'ya yönelik terör soruşturmasını eleştirip gözaltıları kınadı.

18.02.2025 17:47
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EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'de faaliyet gösterdiği tespit edilenlere yönelik başlatılan soruşturmayı eleştirdi.

Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen soruşturma kapsamında partisinin İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un yanı sıra parti içinde görev yapan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydederek, bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Operasyon hakkında 24 saat süreyle kısıtlılık kararı alındığını ve bu nedenle gözaltına alınanlarla avukatlarının görüşemediğini anlatan Bayhan, şöyle konuştu:

"Aslında büyük bir operasyonla yüz yüze olduğumuzu gösteren tabloyla karşı karşıyayız. Kimi rakamlara göre 5 bin kimi rakamlara göre 6 bin kişiyi kapsayan bir soruşturma. 2011'den itibaren bir soruşturmayla karşı karşıya olduğumuzu öğrendik. İçişleri ve Adalet bakanlarını gerçeklerin ne olduğu konusunda aydınlatmaya çağırıyorum. Derhal böyle bir soruşturmanın iptal edilmesini, durdurulmasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İskender Bayhan'dan Terör Soruşturmasına Tepki - Son Dakika

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