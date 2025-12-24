İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt - Son Dakika
İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt

İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt
24.12.2025 16:51
Van'ın en büyük aşiretlerinden olan Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş, kendisi ve ailesi hakkında çıkan iddiaları reddederek bazı yayınların "kasıtlı, organize ve iftira niteliğinde" olduğunu savundu. Oğlunu silahla yaraladığı yönündeki haberleri yalanlayan Ertuş, hukuki süreç başlatılacağını ve sürecin yakından takip edileceğini açıkladı.

Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş, "miras meselesi yüzünden oğlunu vurdu" iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Ertuş, bazı haberlerin "kasıtlı, organize ve iftira niteliğinde" olduğunu savunarak iddiaları reddetti ve hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

"OĞLUNU MİRAS ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE SİLAHLA YARALADI" İDDİASINA YANIT

Açıklamada özellikle, oğlunu miras anlaşmazlığı nedeniyle silahla yaraladığı yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Bu iddiaların hiçbir somut delile dayanmadığını belirten Ertuş, söz konusu yayınların Türk Ceza Kanunu kapsamında iftira ve kişilik haklarına saldırı suçlarını oluşturduğunu kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

İskender Ertuş, açıklamasında devletin "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara da değindi. Bölgede huzur ve istikrarın sağlanmaya çalışıldığı bir süreçte Ertoşi Aşireti'nin hedef alınmasının tesadüf olmadığını savunan Ertuş, bu tür haberlerle toplumsal dengelerin bozulmak istendiğini ileri sürdü. Kamu düzenini hedef aldığı belirtilen girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarını da dile getirdi.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Ertuş, Ertoşi Aşireti'nin geçmişte olduğu gibi bugün de devletin yanında olduğunu belirterek, hukuk devleti ilkesine ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü meşru çalışmalara tam destek verdiklerini ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Açıklamada, yalan ve manipülasyon içerdiği belirtilen haberleri üreten ve yayan kişi ya da yapılar hakkında hukuki sürecin başlatılacağı, sürecin adli merciler nezdinde yakından takip edileceği bildirildi.

İSKENDER ERTUŞ KİMDİR?

1955 yılında Van'ın Başkale ilçesinde doğan İskender Ertuş, babası Mahmut Ertuş'un 1979 yılında hayatını kaybetmesinin ardından, aşiret ileri gelenlerinin talebiyle Ertoşi Aşireti'nin liderliğine seçildi.

Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da etkin olan Ertoşi Aşireti, bölgedeki en büyük aşiretlerden biri olarak biliniyor.

Siyasi geçmişiyle de dikkat çeken İskender Ertuş, 23 yıl içerisinde beş farklı siyasi partide siyaset yaptı.

Ertuş, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez AK Parti'ye katılırken, farklı dönemlerde Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti rozeti takılan isimler arasında yer aldı.

Politika, Güvenlik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Adem Adem:
    adam oğlunu vurdu serbest bırakıldı al sana adalet,,, oğlu şikayetini geri alsa bile kamu davası diye birşey vardı,,bu adam kim iktarda ise hep o partiden olmuştur 5 parti değiştirmiştir,,,gariban biri olsa adama verilerlerdi 10 yıl 79 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt - Son Dakika
