İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez Göreve Başladı

Politika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, göreve başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibine bin 77 oy fark atan Mehmet Dönmez, yerel seçimlerden zaferle çıkmıştı. Dönmez, İskenderun İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Dönmez ve beraberindekiler, mazbatanın alınmasının ardından hep birlikte İskenderun Belediyesi'ne geçti. Belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Başkan Dönmez, vatandaşlara seslendi.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "İskenderun'da sonuçları itibariyle kaybedeni olmayan bir seçim yaşadık, İskenderun'da kazanan kazanan kardeşlik oldu, İskenderun'da kazanan dostluk oldu, İskenderun'da kazanan, bundan sonra yapılacak hizmetler oldu. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin, bu koltuğa oturmamızı sağlayan, bu koltuğa oturmamıza vesile olan, bize oy kullanan, bizim için mücadele edenler teşekkür ediyoruz" dedi. - HATAY