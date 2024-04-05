İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez Göreve Başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, göreve başladı.
Geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibine bin 77 oy fark atan Mehmet Dönmez, yerel seçimlerden zaferle çıkmıştı. Dönmez, İskenderun İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Dönmez ve beraberindekiler, mazbatanın alınmasının ardından hep birlikte İskenderun Belediyesi'ne geçti. Belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Başkan Dönmez, vatandaşlara seslendi.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "İskenderun'da sonuçları itibariyle kaybedeni olmayan bir seçim yaşadık, İskenderun'da kazanan kazanan kardeşlik oldu, İskenderun'da kazanan dostluk oldu, İskenderun'da kazanan, bundan sonra yapılacak hizmetler oldu. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin, bu koltuğa oturmamızı sağlayan, bu koltuğa oturmamıza vesile olan, bize oy kullanan, bizim için mücadele edenler teşekkür ediyoruz" dedi. - HATAY
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mazbatasını aldı. Kaya, Trabzonlu hemşehrilerine teşekkür ederek, Trabzon'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.
İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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