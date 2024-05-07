İskoçya'da Hamza Yusuf'un istifasının ardından John Swinney, ülkenin yeni başbakanı seçildi - Son Dakika
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Politika

İskoçya'da Hamza Yusuf'un istifasının ardından John Swinney, ülkenin yeni başbakanı seçildi

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf'un istifasının ardından, İskoç Ulusal Partisi'nin lideri John Swinney parlamentoda yapılan oylama sonucunda ülkenin yeni başbakanı oldu. Swinney, 64 milletvekilinin desteğini alarak başbakanlık görevine seçildi.

07.05.2024 18:52
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İskoçya'da Hamza Yusuf'un istifasının ardından John Swinney, ülkenin yeni başbakanı seçildi.

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf'un 29 Nisan'da görevinden istifa etmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Dün iktidardaki bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri seçilen 60 yaşındaki John Swinney, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni başbakanı oldu. Swinney, parlamentodaki oylamada 64 milletvekilinin desteğini alırken, en yakın rakibi Douglas Ross ise 31 milletvekilinin desteğini aldı.

SNP'nin 129 sandalyeli İskoç parlamentosunda azınlık hükümetine başkanlık etmesi nedeniyle Swinney'in koalisyon kurmak ya da yasa çıkarmak için başka bir partinin desteğine ihtiyacı olacak.

Hamza Yusuf geçtiğimiz pazartesi günü İskoç parlamentosunda yapılacak güven oylamasını kaybetme ihtimali karşısında istifa edeceğini açıklamış, küçük koalisyon ortakları İskoç Yeşiller Partisi ile iklim politikası konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. - EDİNBURG

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İskoçya'da Hamza Yusuf'un istifasının ardından John Swinney, ülkenin yeni başbakanı seçildi - Son Dakika

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