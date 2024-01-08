İŞKUR, 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR, ülkemizin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ediyor. 2023 yılında, 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 iş yeri ziyareti yaptık. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.