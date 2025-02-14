İsmail Emrah Karayel'den Avrupa Parlamentosu'na Tepki - Son Dakika
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Politika

İsmail Emrah Karayel'den Avrupa Parlamentosu'na Tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik İlke Kararı'na tepki gösterdi ve bu kararın Türkiye-AB ilişkilerine zarar vermek amacı taşıdığını ifade etti. Ayrıca, belediye başkanlarının görevden alınmasının kanunlara uygun bir tedbir olduğunu vurgulayarak, AP'nin tarafsız olması gerektiğini belirtti.

14.02.2025 22:57
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AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İlke Kararı'na tepki göstererek, "Ülkemiz aleyhine asılsız suçlamaların yer aldığı Karar bağlayıcı olmamakla birlikte, AP'nin içişlerimize müdahale etme ve son dönemde ivme kazanan Türkiye-AB ilişkilerine zarar verme niyeti taşıdığı aşikardır" dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Karayel, "Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'da gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda 13 Şubat Perşembe günü kabul edilen 'Türkiye'de Son Dönemde Görevden Alınan ve Tutuklanan Belediye Başkanları' başlıklı İlke Kararı AP'nin ülkemize yönelik önyargılı tutumunun bir yansımasıdır" dedi.

Karayel, "Ülkemiz aleyhine asılsız suçlamaların yer aldığı Karar bağlayıcı olmamakla birlikte, AP'nin içişlerimize müdahale etme ve son dönemde ivme kazanan Türkiye-AB ilişkilerine zarar verme niyeti taşıdığı aşikardır" ifadelerini kullandı.

"AP'nin belediye başkanlarının görevden alınmasını demokratik hakların ihlali olarak nitelendirmesi, ulusal mevzuatımıza dair eksik ve yanıltıcı bir değerlendirmedir" ifadelerini kullanan Karayel, "Görevden uzaklaştırma, belediye başkanlarına yönelik terörle ilgili suçlarla ve kamu fonlarının kötüye kullanımıyla ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda, kanunlara uygun olarak alınan geçici bir tedbirdir. Yargı denetimine tabi bu tedbirler, Belediyeler Kanununda düzenlenmektedir. Söz konusu kararlara karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı dahil olmak üzere etkin iç hukuk yolları mevcuttur. Avrupa halklarının sesi olan AP'yi bundan sonra alacağı kararlarda daha sorumlu ve tarafsız olmaya davet ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsmail Emrah Karayel'den Avrupa Parlamentosu'na Tepki - Son Dakika

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