İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti - Son Dakika

Savaşta 43. gün! Rusya'dan gelen son açıklama barış hayallerini bir kez daha suya düşürdü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemdeki çıkışları nedeniyle siyaset camiasının en çok konuştuğu isimlerin başında gelmeye başladı. Özdağ'ın partisini genişletme çabalarının sürdüğü dönemde, İYİ Parti'den beraber ayrıldığı İsmail Koncuk'un Zafer Partisi'nden istifa ettiği haberi geldi.

GENEL SEKRETERLİKTEN AYRILMIŞTI

Yaklaşık dört ay önce Zafer Partisi'ndeki Genel Sekreterlik görevinden ayrılan Koncuk, partiden istifa ettiğini duyurdu. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Koncuk, "4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi" dedi

İsmail Koncuk - Adana Milletvekili

"GEREKÇELERİMİZ GÖRMEZDEN GELİNDİ"

İstifasının gerekçesini de açıklayan Koncuk, sözlerine şöyle devam etti: "Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi'nden istifa ediyorum."