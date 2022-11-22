Mansur Yavaş'tan toplantıya damga vuran ifade: Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler

Muhalefetin 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebileceği isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin dün gerçekleştirilen kasım ayı toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Mansur Yavaş, "Söz veriyorum dönemimiz bittiğinde 'çalıyor ama çalışıyor' diyemeyecekler, 'çalmadan çok çalıştı' diyecekler." şeklinde konuştu. Mansur Yavaş, "Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler." ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri dikkat çekti: "Bu kentin çocuklarının rızkını 'terör örgütlerinin finansmanında kullandılar' diyemeyecekler. Halka 'pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı' diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler."
Yavaş şöyle devam etti: "Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler. Çöp projelere para harcadı diyemeyecekler. Halkın anasının ak sütü gibi helal parasını harama ortak etti diyemeyecekler.
Bu kentin çocuklarının rızkını 'terör örgütlerinin finansmanında kullandılar' diyemeyecekler. Halka 'pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı' diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler."
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