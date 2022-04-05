İspanya, 25 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika
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İspanya, 25 Rus diplomatı sınır dışı etti

05.04.2022 18:50
İspanya, 25 Rus diplomatı sınır dışı etti

İspanya, ülke güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 25 Rus diplomatı sınır dışı etti.

İspanya, ülke güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 25 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Ukrayna'nın Bucha kentindeki sivil ölümlerin dünya gündemine oturmasının ardından Rus diplomatlar, Avrupa ülkelerinden sınır dışı edilmeye devam ediyor. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez yaptığı açıklamada, 25 Rus diplomatın İspanya'nın güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesiyle ve Rus askerlerinin Ukrayna'da işledikleri savaş suçlarına yanıt vermek amacıyla İspanya hükümetinin kararıyla sınır dışı edildiğini duyurdu.

Sınır dışı edilen Rus diplomatların ülkeyi ne kadar sürede terk etmesi konusunda net bilgi vermeyen Bakan Albarez, bunun bir kaç gün içinde gerçekleşeceğini ifade etti. Bakan Albarez, "Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Ukrayna'nın Bucha kentinde yaşanan sivil katliamına ait gördüğümüz dayanılmaz görüntüler bizi derinden üzüyor bu yüzden İspanya olarak savaş suçlarının derhal soruşturulmasını ve sorumlularının cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Madrid'deki Rus Büyükelçi sınır dışı edilenler arasında değil

Açıklamasında önümüzdeki günlerde daha fazla Rus diplomatın sınır dışı edilebileceğinin de sinyalini veren Bakan Albarez, Madrid'de bulunan Rusya Büyükelçisi Yuri Korçagin'in sınır dışı edilen 25 diplomat arasında yer almadığını çünkü diyalog kapısını kapatmak istemediklerini aktardı. Ukrayna'nın Bucha kentinde yaşanan sivil katliamının ardından İspanya'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya ve Danimarka ülkelerinde bulunan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Avrupa ülkelerinin bu hamlesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümetinin karşılık olarak o söz konusu ülkelerin Rusya'da bulunan diplomatlarını sınır dışı etmesi bekleniyor. - MADRİD

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Togo Cumhuriyeti, İspanya, Ukrayna, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İspanya, 25 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika


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