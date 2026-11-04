İspanya Başbakanı Sanchez, ABD ara seçimlerinde nefrete karşı oy verildiğini söyledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de yapılan ara seçimlerin ilk sonuçlarını değerlendirerek, "ABD halkı, toplumu yoksullaştıran politikalara ve nefrete karşı oy kullandı" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de yapılan ara seçimlerin ilk sonuçlarını değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'daki en sert eleştirmeni olarak bilinen İspanyol Başbakan, "ABD halkı, toplumu yoksullaştıran politikalara karşı oy kullandı. Nefrete karşı. Cinsiyetçiliğe karşı. İklim değişikliği inkarına ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı" ifadelerini kullandı. İspanya'da ay sonunda yapılacak genel seçimlerinde bir dönem daha görevde kalmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olan Sanchez muhalefete seslenerek, "Bu, Brezilya'da oldu. Az önce ABD'de de oldu ve yakında İspanya'da da olacak. Feijoo ve Abascal'ın binmeye çalıştığı aşırı sağcı dalga artık büyümüyor, çöküyor" ifadelerini kullandı.