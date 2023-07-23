İspanya'da erken seçimler başladı

İspanya'da erken genel seçimleri için halk sandık başında. İspanyol medyası, Mayıs ayında seçimi kazanan sağcı Popüler Parti'nin bu seçimi de kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak hükümeti kurmak için aşırı sağcı parti Vox ile koalisyon kurmak zorunda kalabileceğini duyurdu.

İspanya'da halk erken genel seçimlerinde oy kullanıyor. Ülkede Mayıs ayında yapılan yerel seçimlerde, Başbakan Pedro Sanchez'in genel başkanlığını yaptığı İspanyol Sosyalist İşçi Partisi, yüzde 28.1 oy alarak ikinci olmuştu. Sağcı Popüler Parti oyların yüzde 31.5'ini alarak birinci, aşırı sağcı Vox ise yüzde 7.2 ile üçüncü olmuştu. Seçimleri kazanamayan Sanchez, erken seçim kararı aldı.

VOX İLE KOALİSYON KURABİLİRİspanyol medyası, bugünkü seçimlerin sağcı Popüler Parti lehine sonuçlanma olasılığının yüksek olduğunu duyurdu. Hükümeti kurmak için Popüler Parti'nin aşırı sağ Vox ile koalisyon kurma ihtimali olduğu ifade edildi.

Seçimlerin Popüler Parti lehine sonuçlanması ve Vox ile koalisyon kurulması durumunda, Finlandiya, İsveç ve İtalya'nın ardından Avrupa'da sağ partilerin iktidara geldiği diğer ülke İspanya olacak.