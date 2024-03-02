Isparta Belediye Başkanı Engelli Kardeşlere Yeni Ev Yaptırdı - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Engelli Kardeşlere Yeni Ev Yaptırdı

Isparta Belediye Başkanı Engelli Kardeşlere Yeni Ev Yaptırdı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sidre Mahallesi'nde uygun olmayan şartlarda yaşayan engelli Fatime ve Mustafa Mengi kardeşlere yeni bir ev kazandırdı.

02.03.2024 20:29  Güncelleme: 20:37
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sidre Mahallesi'nde uygun olmayan şartlarda hayatlarını sürdüren engelli Fatime ve Mustafa Mengi kardeşlere yeni sıcak bir yuva kazandırdı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiği günden bu yana engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor, yapılması gerekenlerle ilgili her türlü imkanı seferber ediyor. Özellikle engelli vatandaşların uygun olmayan evleri yenilenirken, evlerinin içerisinde de hayatlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen de engelli vatandaşlarla ilgili gerekli destekleri sunuyor.

Sidre Mahallesi'nde ikamet eden engelli Fatime ve Mustafa Mengi kardeşlerin yaşadıkları ev günün şartlarına çok uygun değildi. Başdeğirmen çifti, Mengi kardeşlerin evlerinin yenilenmesine yardımcı oldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı, Isparta eski Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile AK Parti MKYK Üyesi Betül Altınsoy, yeni sıcak bir yuvaya kavuşan Mengi kardeşleri ziyaret ederek, yeni evlerinin anahtarını teslim etti.

Başdeğirmen çifti, Mengi kardeşlerle sohbet ederek, yeni evlerinin hayırlı olması dileklerini iletti. Fatime Mengi, yeni evinin kapısını Şadiye Başdeğirmen ve AK Parti MKYK Üyesi Betül Altınsoy'la birlikte açtı. Daha sonra hep birlikte evi gezdiler. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Engelli Kardeşlere Yeni Ev Yaptırdı - Son Dakika

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