Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, efsane isimlerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, efsane isimlerle iftarda buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, efsane isimlerle iftarda buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartaspor ve amatör kulüplerde forma giyen efsane isimlerle iftarda bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, yeni dönemde spor alanında yapacakları projeleri anlattı.

26.03.2024 17:11  Güncelleme: 17:16
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta spor ve amatör kulüplerde forma giyen efsane isimlerle iftarda buluştu. Başkan Başdeğirmen yemekte yeni dönemde spor alanında yapacağı projelerden bahsetti.

Isparta 32 Spor Kulübü tarafından Ispartaspor ve amatör kulüplerde forma giyen efsane isimlerin birlik ve beraberliğini sağlamak adına iftar yemeği düzenlendi. İftara Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Yöneticiler Süleyman Dağlı, Ender Kızıltan, ASKF Başkanı Nurettin Akgül, Tarık Söyleyici, Hikmet Işık, Salim Çelebi, Öncel Bilik, Yıldırım Çelikörs, Kamil Bayram, Yılmaz Öztek, Mustafa Özsavlu, Ali Özdoğan, Evren Avşar, Kemal Ünal gibi isimler katıldı. İftarda Avcılık Kulübü üyeleri de yer aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni dönemde yapacakları Sporcu Köyü projesinden bahsetti. Işıkkent Mahallesi'nde 343 bin metrekare orman vasfını yitirmiş bir alanın tahsisini aldıklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Amacımız burada birçok spor dalına hizmet verebilmek. Projede Enduro Pisti, Off-Road Pisti, Trapskeet Atış Alanı, Kapalı Spor Salonu, Atletizm Pisti, Spor Kompleksi, Çok Amaçlı Saha ve Olimpik Havuz bulunacak. 200 araçlıkta karavan alanı da ayırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde kendisine de ilettik, 'Spor Bakanımızla bu işi yapalım' dedi. Bu çalışmaları yapacağız" ifadelerinde bulundu.

Eski Futbolcular adına Hilmi Gürocak, Yılmaz Öztek ve Ali Özdoğan tarafından spora ve sporcuya katkılarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür plaketi verildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, efsane isimlerle iftarda buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, efsane isimlerle iftarda buluştu - Son Dakika
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