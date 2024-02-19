Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Gül Hanımlar Grubuyla Buluştu

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Gül Hanımlar grubuyla bir araya geldi. Şehre kazandırdıkları yatırımlardan bahseden Başkan Başdeğirmen, görev süresi içerisinde gönül belediyeciliğini başarılı bir şekilde uyguladıklarını, yeni dönemde de uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte el emeği ürünler üreterek aile ve şehir ekonomisine katkı sağlayan Gül Hanımlar grubuyla buluştu. Kirazlıdere Sosyal Tesislerindeki buluşmada Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, kadınlarla sohbet ederken, çocuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Başdeğirmen, Gül Hanımlar grubu üyelerine şehre kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Gül Hanımlar Grubu sorumlusu Gül Fadime Oğuz, buluşmayı organize eden Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ile eşi Şadiye Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Şadiye Başdeğirmen Gül Hanımlar grubunun emektar, gayretli hanımlardan oluştuğunu ifade ederek, "Hepinizin yüreğinize sağlık, çok teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 5 yıllık görev süresi içerisinde pandemi gibi zor dönemlerin yaşandığını belirterek, pandeminin arkasından geriye kalan 2,5 yılda şehre güzel hizmetler kazandırdıklarını anlattı. Kirazlıdere, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı, Millet Bahçesi alanıyla ilgili bilgiler aktaran Başkan Başdeğirmen, "Vatandaşlarımız bu yerleri çok sevdiler ve beğendiler. Kirazlıdere'deki restoranımız yoğun talep alıyor. Buranın yanında üst tarafa Kirazlıtepe restoran yapıyoruz. Orayı da yakında açacağız. Zipline yaptık, gençlerimiz çok kullanıyor" dedi.

Göreve geldikten sonra şehrin önemli sorunlarından birisi olan ITKM'yi çözüme kavuşturduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, yeni TOKİ projeleriyle ilgili bilgi verdi. Başdeğirmen, "Geçen yıl 6 Şubat depremi olmasaydı kuraları çekilen TOKİ konutları için yapım ihalesine çıkılacaktı. Ancak depremden sonra deprem bölgesindeki konutlara öncelik verildi. Deprem, sel, yangın felaketleri şehrimizde yaşanmadı ancak tüm şehirlerimizi etkiledi. Deprem, pandemi, yangın, sel gibi afetlerden geriye kalan zamanda yaşlılarımızın, engellilerimizin evlerine giderek ihtiyaçlarına yardımcı olduk. 105 yanmış ev yaptık. Bunu belediyenin parasıyla yapmadık. Hayırseverlerimizin destekleriyle yaptık. ISUBÜ'ye eğitim binası kazandırdık. Onu da vatandaşlarımızın destekleriyle yaptık. Şimdi de SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ek bina inşa edeceğiz. Yoğun bakım, acil ve ameliyathaneleri başka bir binaya taşıyacağız. Onu da belediye olarak değil, şahsım olarak kurduğum dernek aracılığıyla hayırseverlerimizin desteğiyle yapacağız, üniversitemize hediye edeceğiz. Bizim için önemli olan insanımıza dokunmak, insanımıza faydalı olmak. Şadiye Hanım ve ekiplerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyorlar. Neticede o evin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Amacımız budur. Gönül belediyeciliğiyle bugüne geldik bundan sonra da öyle devam edeceğiz" dedi.

Gül Hanımlar grubu sorumlusu Gül Fadime Oğuz, Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'e el emeği olarak ürettikleri ürünlerden hediye etti. Şadiye Başdeğirmen, el emeği, göz nuru ürünlerin hediye edilmesinden dolayı teşekkür ederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanınızdayız. Hanımlar isterse çok işler başarır, ben sizin yüreğinize, emeğinize inanıyorum" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA