Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine ek hizmet binası kazandıracak - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine ek hizmet binası kazandıracak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hayırseverlerin desteğiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine 6 bin 654 metrekarelik ek hizmet binası kazandıracak.

06.06.2024 10:56
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hayırseverlerin desteğiyle Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine 6 bin 654 metrekarelik ek hizmet binası kazandıracak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığını yaptığı Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği vasıtasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine yapılacak ve içerisinde acil müdahale, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin yer alacağı ek hizmet binası için bölgede hafriyat alımına başlandı. Hafriyat alımının ardından binanın temeli atılarak inşaat çalışmalarına başlanacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha önce kurduğu dernekler aracılığıyla şehre farklı zamanlarda hayırseverlerin de desteğiyle eğitim binası kazandırılmasına öncülük etmişti. Son olarak aynı yöntemle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (ISUBÜ) eğitim binası kazandırılmasını sağlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şimdi de başkanlığını yaptığı Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği aracılığıyla, hayırseverlerin de desteğiyle Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine ek hizmet binası kazandıracak.

SDÜ Hastanesi'nin yanında bulunan arsa üzerine bodrum, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplamda 6 bin 654 metrekareden oluşacak acil müdahale, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin yer alacağı ek hizmet binası yapılacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında hayata geçecek ek hizmet binasının bodrum katında yemekhane, depo ve tesisat alanı bulunacak. 3 bin 560 metrekareden oluşacak zemin katta yetişkin acil alanları, çocuk acil alanları, 2 adet acil ameliyathane, acil görüntüleme ve tüm ihtiyaç alanlarının karşılandığı bir kısım yer alacak. 2 bin 437 metrekarelik birinci katta ise izolasyon odaları 35 tek kişilik, 17 adet çoklu olmak üzere 52 yataklı yoğun bakım katı planlandı.

Hastane ek hizmet binası için bölgede çalışmalar hafriyat alımıyla başladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de hafriyat alımını yerinde inceleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Hafriyat alımının tamamlanmasının ardından hastanenin ek hizmet binasının temeli atılacak ve inşaat çalışmaları başlayacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine ek hizmet binası kazandıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine ek hizmet binası kazandıracak - Son Dakika
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