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Isparta Belediye Meclisi, 65 milyon liralık hibenin kabulünü ele aldı - Son Dakika
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Isparta Belediye Meclisi, 65 milyon liralık hibenin kabulünü ele aldı

Isparta Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğimen'in başkanlığında olağanüstü toplandı.

Isparta Belediye Meclisi, 65 milyon liralık hibenin kabulünü ele aldı
27.12.2023 - 17:13,
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Isparta Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğimen'in başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığınca yatırımlarda kullanılmak üzere toplam 65 milyon 315 bin liralık nakdi hibenin kabulü ele alınırken, ayrıca Pençe Kilit Operasyonları kapsamında şehit düşen 12 kahraman Mehmetçik ve tüm şehitlerimiz ile İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.

Isparta Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıda 5 gündem maddesi ele alındı. Gündem maddeleri arasında ISBAŞ A.Ş'den belediyede kullanılmak üzere araç hibe kabulü ile birlikte, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre düzenlemesi ve çevre temizlik aracı alımı ile ilgili şartlı nakdi yardımlar ele alındı. Belediye Meclisinin bir diğer gündem maddesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından belediye tarafından Gökçay bölgesinde yapımı devam eden Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi inşaatı için ek protokol kapsamında gönderilen 60 milyon lira + KDV'lik hibenin kabulü gerçekleştirilirken, belediye bünyesinde çalışan geçici işçilerin vizeleri görüşüldü. Belediye Meclisinde ayrıca Pençe Kilit Operasyonları kapsamında şehit düşen 12 kahraman Mehmetçik ve tüm şehitlerimiz ile İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bakanlıklardan gelen hibelerin kabulü için olağanüstü toplantı düzenlendiğini söyleyerek, "Bunları da Isparta'mızın yatırımları için en güzel şekilde kullanacağız" dedi.

Olağanüstü meclis toplantısında gündeme gelen 5 madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, hazırlanan komisyon raporları okundu.

Gündemin ilk maddesi olarak ISBAŞ A.Ş'den belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe edilecek araçlara ilişkin Meclis Üyesi Fahretdin Gözgün tarafından bilgi verilirken, araçların şartsız bağış olarak kabul edilmesinin komisyon tarafından kabul gördüğünü aktardı. Belediye Meclisi Üyesi Özler Erdoğan da hibe olarak belediyeye devredilecek olan araçlarla ilgili "Opet, yeni sözleşmemizi 5 yıl daha uzatmamıza istinaden 10 aracı tarafımıza ISBAŞ şirketine devrediyorlar. Biz de belediyemize hibe ediyoruz. Ayrıca mevcuttaki çalışma şartlarımız da iyileşecek" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de meclis üyelerine verdiği bilgide, "Diğer firmalarla görüştük, araştırdık. 6-7 milyon lirayı geçen firma olmadı. Görüşmeler neticesinde 11,5 milyon liralık araç verildi. Sağ olsun arkadaşlarımız ilgilendiler ve karlı bir ticaretle sonuçlandırdılar. İnşallah bundan sonra benzin istasyonumuz daha da karlı ticaret yapacak" görüşlerinde bulundu. Yapılan oylamada madde oybirliği ile meclisten geçti.

Gündemdeki diğer maddeler arasında yer alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre düzenlemesi için 1 milyon 750 bin lira ve yine çevre temizlik aracı için 3 milyon 565 bin liralık şartlı nakdi yardımların kabul edilmesi de meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Isparta Belediyesi arasında Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi yapım işi için ek olarak 60 milyon lira+KDV bedelin hibe olarak kabul edilmesi de belediye meclisince oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de "Spor Toto Teşkilatı, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı bir kuruluş. Spor Toto Başkanlığı şehirlere bu tür destekleri veriyorlar. Isparta'mıza yapmış olduğumuz spor altyapıları, kapalı spor salonları, yüzme havuzu gibi alanları bakanlığımızın destekleriyle yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak beyefendiye ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Ata Öztürk'e teşekkür ediyorum. Bizi hiç kırmıyorlar, gittiğimizde her türlü desteği veriyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun. Bunları da Isparta'mızın yatırımları için en güzel şekilde kullanacağız" dedi.

2023 yılının son meclis toplantısını yaptıklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Geçtiğimiz 4 gün içerisinde yüreğimizin yandığı, çok zor kabullenebileceğimiz olaylar yaşandı. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde maalesef bir gün arayla 12 canımız şehit oldu. Rabbim rahmet eylesin, kabirlerini cennet eylesin. Şarkikaraağaçlı bir askerimiz ilk çatışmada yaralandı. Durumu iyi, ailesiyle görüşüyorum. 13 askerimiz de yaralı. Rabbim acil şifalar versin" görüşlerinde bulundu. Başdeğirmen ayrıca, "Türk milletimizin egemenlik ve bağımsızlığının simgesi olan İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü. Kendisini rahmetle, minnetle anıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından tüm kahraman şehitlerimiz ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün yıldönümü dolayısıyla mecliste Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

Meclis üyelerine toplantıya katıldıkları için teşekkür eden ve alınan kararların memlekete hayırlar getirmesini dileyen Başkan Başdeğirmen, "2023 yılı sonuna geldik. İnşallah 2024 yılında bugüne kadar yaşadığımız hayatımızdan daha hayırlı ve daha sağlıklı günler yaşamayı rabbim bize nasip etsin" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Isparta Belediye Meclisi, 65 milyon liralık hibenin kabulünü ele aldı - Son Dakika


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