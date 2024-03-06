Isparta Belediyesi Tarihi Üzüm Çarşısında Restorasyon Çalışmalarını Tamamladı

Politika

Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile tarihi alanlarda başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyor. Tarihi Üzüm Çarşısında başlatılan çalışmalar son bulurken, dükkanların anahtarları düzenlenen bir törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Anahtar teslim törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Anahtar teslim töreninin ardından protokol üyeleri anahtar teslimi gerçekleştirilen dükkanları ziyaret ederek esnafa hayırlı bol kazanç dileklerini ilettiler.

Törende konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Tarihi Üzüm Çarşısında yapılan restorasyon çalışmalarıyla esnafın ekonomisine katkı sunduklarını bunun yanında tarihe de sahip çıktıklarını söyledi. Tarihi Üzüm Çarşısının asırlar öncesi ilk inşa sürecine değinen Başkan Başdeğirmen, zaman içerisinde yıpranan yapıların tarihine uygun hale getirildiğini aktardı. 1561 yılında yapılan yapıların dönemlerinde restorasyon edilmesinin kendileri için bir onur kaynağı olduğunu dile getiren Başdeğirmen, bölgeye yapılan altyapı çalışmalarından da bahsetti.

Gerek esnafların gerekse alışverişe gelen vatandaşların Tarihi Üzüm Çarşısının önceki yıllardaki durumundan çok memnum olmadıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, bölgenin restorasyonu için Anıtlar Kurulu ve Vakıflara müracaatta bulunduklarını dile getirdi. Başdeğirmen, "Burada izin almadan bir şey yapmak mümkün değildi. 2022 nisan ayında ilk etap restorasyon çalışmalarına başladık. İlk adanın restorasyonunu tamamlarken, esnafımızın tamamının onayını alarak çalışmaları bugün tamamlamış olduk. Esnafımızı restorasyon sürecinde valilik arkasında yapmış olduğumuz geçici dükkanlara taşıdık, kira, elektrik ücreti almadık. Bu 110 dükkanın restorasyonunu yaparken de esnafımızdan hiçbir ücret talebimiz olmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle sokak sağlıklaştırması çerçevesinde yapılmıştır. 3 katlı yerler 2 kata, 1 katlar 2 kata çıkarılarak bölgede çalışma yapıldı ve esnafımıza yakışır bir hale getirildi" dedi.

Tarihi Üzüm Çarşısını tek bir restorasyon bölgesi olarak düşünmediklerini Mimar Sinan Cami restorasyonu ve çevre düzenlemesinin de yapıldığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, şehrin tarihi yapılarının ayağa kaldırılmasına ilişkin yaptıkları diğer çalışmalardan da bahsetti. Tarihi tren garına Millet Bahçesinin, Damgacı Sokağın, kiliselerin ve Yenice Mahallesindeki bir tarihi caminin de restorasyon kapsamında olduğunu belirtti. Başdeğirmen, "Biz göreve geldiğimizden buyana tarihimize sahip çıkarak bugünlere geldik. İmam Hasan Sokak restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Tarihimiz ile ilgili çalışmalarımızı, bakımını, kontrolünü, restorasyonunu yaparak günümüze kazandırıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyeleri tarafından dükkanları tamamlanan esnafa anahtarları teslim edildi. Anahtar teslim töreninin ardından protokol üyeleri Tarihi Üzüm Çarşısı esnafını ziyaret ederek hayırlı bol kazanç dileklerini iletti. - ISPARTA