Isparta Belediyesi, Yazısöğüt köyünde doğal gaz sorununu çözdü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Isparta Belediyesi, Yazısöğüt köyünde doğal gaz sorununu çözdü

Isparta Belediyesi, Yazısöğüt köyünde doğal gaz sorununu çözdü

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yazısöğüt köyünde imar problemi dolayısıyla doğal gaz alamayan konutların sorununu çözerek, evleri doğal gazla buluşturdu. Başkan Başdeğirmen, Türkiye'de ilk kez köylere doğal gaz veren şehir olduklarını belirtti.

14.08.2024 13:47  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yazısöğüt köyünde imar problemi dolayısıyla doğal gaz alamayan yaklaşık 10 konutun problemini çözerek, o evleri de doğal gazla buluşturdu. Başkan Başdeğirmen, " Türkiye'de ilk kez köylere doğal gaz veren şehir olarak biz öne çıkıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yazısöğüt köyü sakinlerinden Yunus Özler'in evine davet üzerine misafir oldu. Ziyarette belediye başkan yardımcıları ve Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı da yer aldı.

Gazeteci Yunus Özler ve Yukarı Mahalle'de ikamet eden vatandaşlar, evlerine doğal gaz bağlanmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Yunus Özler, geçen yıl köylerine doğal gaz geldiğini ancak evlerinin bulunduğu bölgede yaşanan imar problemi dolayısıyla doğal gaz alamadıklarını söyledi. Özler, "Doğal gaz problemi çözüldü. 15-20 gün önce evlerimize doğal gaz kutuları monte edildi" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, doğal gazın gelmesinden dolayı özellikle kadınların çok memnun olduğunu ifade ederek, "Kadınlarımızın memnuniyetinden biz de çok memnunuz. Doğal gazın en çok faydasını gören kadınlarımız. Sobayı genelde onlar yakıyor. Mutfak soğuk, oda sıcak. Her yere soba kurulamıyor. Doğal gazla her oda ısınıyor. Sabah kova doldurup, boşaltmak zor işler. Ayrıca soba zehirlenmelerinden korkumuz oluyordu. Çevre ve hava kirliliği meydana geliyordu. Şu anda Türkiye'de en temiz havalardan bir tanesi bizim şehrimizde. Bu da bizim yaşam kalitemizi yükseltiyor. Doğal gazın çok faydaları var. O da bizim belediye başkanı olarak yaptığımız çalışmaların neticesi olması bizleri de memnun ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas, bizleri destekliyor. Türkiye'de ilk kez köylere doğal gaz veren şehir olarak biz öne çıkıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki destekleriyle biz de devletimizin imkanını devletimizin insanına harcıyoruz. Yaşam kalitesini artırmak için vazifemiz olan bu güzelliği yapıyoruz. İnşallah sevdiklerimizle, birlik ve beraberlik içerisinde uzun yıllar bu güzelliği yaşayalım. Güle güle kullanın" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta Belediyesi, Isparta Belediyesi, Şükrü Başdeğirmen, Türkiye, Çevre, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Isparta Belediyesi, Yazısöğüt köyünde doğal gaz sorununu çözdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:17:51. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta Belediyesi, Yazısöğüt köyünde doğal gaz sorununu çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement