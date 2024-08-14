Isparta Belediyesi, Yazısöğüt köyünde doğal gaz sorununu çözdü

Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yazısöğüt köyünde imar problemi dolayısıyla doğal gaz alamayan yaklaşık 10 konutun problemini çözerek, o evleri de doğal gazla buluşturdu. Başkan Başdeğirmen, " Türkiye'de ilk kez köylere doğal gaz veren şehir olarak biz öne çıkıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yazısöğüt köyü sakinlerinden Yunus Özler'in evine davet üzerine misafir oldu. Ziyarette belediye başkan yardımcıları ve Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı da yer aldı.

Gazeteci Yunus Özler ve Yukarı Mahalle'de ikamet eden vatandaşlar, evlerine doğal gaz bağlanmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Yunus Özler, geçen yıl köylerine doğal gaz geldiğini ancak evlerinin bulunduğu bölgede yaşanan imar problemi dolayısıyla doğal gaz alamadıklarını söyledi. Özler, "Doğal gaz problemi çözüldü. 15-20 gün önce evlerimize doğal gaz kutuları monte edildi" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, doğal gazın gelmesinden dolayı özellikle kadınların çok memnun olduğunu ifade ederek, "Kadınlarımızın memnuniyetinden biz de çok memnunuz. Doğal gazın en çok faydasını gören kadınlarımız. Sobayı genelde onlar yakıyor. Mutfak soğuk, oda sıcak. Her yere soba kurulamıyor. Doğal gazla her oda ısınıyor. Sabah kova doldurup, boşaltmak zor işler. Ayrıca soba zehirlenmelerinden korkumuz oluyordu. Çevre ve hava kirliliği meydana geliyordu. Şu anda Türkiye'de en temiz havalardan bir tanesi bizim şehrimizde. Bu da bizim yaşam kalitemizi yükseltiyor. Doğal gazın çok faydaları var. O da bizim belediye başkanı olarak yaptığımız çalışmaların neticesi olması bizleri de memnun ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas, bizleri destekliyor. Türkiye'de ilk kez köylere doğal gaz veren şehir olarak biz öne çıkıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki destekleriyle biz de devletimizin imkanını devletimizin insanına harcıyoruz. Yaşam kalitesini artırmak için vazifemiz olan bu güzelliği yapıyoruz. İnşallah sevdiklerimizle, birlik ve beraberlik içerisinde uzun yıllar bu güzelliği yaşayalım. Güle güle kullanın" şeklinde konuştu. - ISPARTA