Isparta\'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen Seçimi Kazandı

Isparta'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen Kaymakkapı Meydanında kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden Şükrü Başdeğirmen "Biz büyükşehir değiliz ama büyük düşüncelerle bir abi olarak vatandaşların tüm hizmetlerini yerine getireceğiz. Vermiş olduğunuz oyların kat kat fazlasını alacaksınız" dedi.
Isparta'da Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi olmayan sonuçlarına göre Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen seçimi kazandı. Isparta'da vatandaşlar konvoy ve havai fişeklerle seçim zaferini coşkuyla kutladı. Kaymakkapı Meydanında çoşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Başdeğirmen seçimde yarıştığı diğer adaylara teşekkür ederek "Bundan beş yıl önce de aynı burada seçimi kazandıktan sonra sizlerle beraber bu mitingi yaparken şu yakamdaki AK Parti rozetini sizin önünüze çıkarıp Türk bayrağını takmıştım o günden beri bu Türk bayrağı da duruyor ömür boyu bu Türk bayrağını Allah'ın izniyle sizlerle beraber yakamıza taşıyacağız" dedi.
Yapılması gereken her türlü hizmeti yaparak buralara geldik"
Şükrü Başdeğirmen konuşmasının devamında "Değerli hemşerilerim bizler gönül belediyeciliği ile buraya gelirken cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere verdiği o manifestoyla yapılması gereken her türlü hizmeti yaparak buralara geldik" dedi. coşkulu kalabalık karşısında gurur duyduğunu söyleyen Başdeğirmen "Şu güzelliğe bakın hanımefendiler, beyefendiler sahnedeki çocuklarımız bu heyecanı belki de bir şey anlamadan o kadar çok güzel yaşıyorlar ki ileride çocuklarımız sahnelere çıkıp biz belediye başkanı ile beraber el salladık bunlar onun için çok büyük anı olacak" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü yerine getirdiklerini söyleyen Şükrü Başdeğirmen "Sizler olmasaydınız, bu güzel desteğinizi vermeseydiniz bize destek veren diğer vatandaşlarımızla beraber aynı yerde birleşmeseydik cumhurbaşkanımıza mahcup olarak çıkmak zorunda kalacaktık. Mahcup olduğumuz zaman mahcup olduğun kişiden bir şey talep edebilir misin? Utanırsın değil mi? Görünmek istemezsin kaçarsın. Alnımız açık, başımız dik Rabbim böyle yürümeyi bizlere nasip etsin" şeklinde konuştu.
Vermiş olduğunuz o güzel oyların hakkını da kat kat kat fazlasıyla alacağınızın sözünü veriyorum.
Parti vatandaş ayırt etmeksizin bütün hizmetleri yerine getireceğini söyleyen Başdeğirmen, "Her mahallemize, her sokağımıza aynı güzelliği yaşatmak için buradayız. Bir önceki dönem biz bu konuda kendimizi ispat ettiğimizi düşünüyorum. Değerli vatandaşlarım Isparta'da 44 tane mahallemiz var 44 mahallenin dışında 204 köy, 9 belde, 12 ilçe var bunların hepsi de bizim sorumluluğumuzda. Biz büyükşehir değiliz ama büyük düşüncelerle bir abi olarak vatandaşların tüm hizmetlerini yerine getireceğiz dedik. Verdiğimiz sözler sadece ve sadece yaşamış olduğumuz sıkıntılı dönemlerin dışında harfiyen tane tane tane yerine gelmiştir ve bundan sonra da verilen sözlerden çok daha fazlasını yaparak o güzellikleri biz hep beraber yasayacağız. Rabbim daha güzel günler hep beraber yaşamayı nasip eylesin. Sizlerden Allah razı olsun verdiğiniz emeklere çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah vermiş olduğunuz o güzel oyların hakkını da kat kat kat fazlasıyla alacağınızın sözünü vererek hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi. - ISPARTA
Son Dakika › Politika › Isparta'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen Seçimi Kazandı - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
Sizin düşünceleriniz neler ?