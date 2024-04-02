İspir'de 122 sandık için itiraz edildi

Politika

İspir'de 13 bin 55 seçmenin oy kullandığı 122 sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, yaptığı açıklamada, 122 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

Yılmaz, geçersiz oyların yeniden sayılması ve tutanaklarda hata olduğu gerekçesiyle yeniden sayım istediklerini anlatarak, 13 bin 55 seçmenin oy kullandığı sandıklarda yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini belirtti.

İl Başkanı Yılmaz, ilçe seçim kuruluna yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını kaydetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İspir'de belediye başkanlığını 3 bin 925 oyla MHP adayı Ahmet Coşkun kazandı, ikinci sırada da 3 bin 917 oyla BBP adayı Osman Çakır yer alıyor.