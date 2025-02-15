İsrail, 369 Filistinliyi Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Politika

İsrail, 369 Filistinliyi Serbest Bıraktı

Hamas ile yapılan esir takasında İsrail, 369 Filistinliyi hapishaneden serbest bıraktı.

15.02.2025 13:44
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İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında 369 Filistinliyi hapishaneden serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 6. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 3 İsrailliyi serbest bırakmasının ardından İsrail'den beklenen adım geldi. İsrail yönetimi, 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan toplam 369 Filistinliyi serbest bıraktı. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden çıkarak Kızılhaç otobüsüne bindirilen Filistinlilerin bir kısmı, Ramallah kentinde kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Filistinliler aileleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı.

Filistinlilerin 24'ü ise serbest bırakıldıktan sonra Mısır'a sınır dışı ediliyor.

Hamas, 3 esiri serbest bıraktı

Hamas, saatler önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta 3 sivil Rus-İsrailli Alexander Troufanov, Arjantin-İsrail çifte vatandaşı Yair Horn ve ABD-İsrailli Sagui Dekel-Chen'i serbest bırakmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki takas süreci

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk takasta İsrail hapishanesindeki 90 Filistinli ile Gazze'deki 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. İkinci takasın yapıldığı 25 Ocak'ta ise Gazze'de 4 esir, İsrail'de 200 Filistinli serbest kalmıştı. 30 Ocak'ta gerçekleştirilen üçüncü takasta Hamas 8 esiri, İsrail ise 110 Filistinliyi serbest bırakmıştı. 1 Şubat'taki dördüncü takasta ise 3 İsrailli esirle 183 Filistinli, 8 Şubat'taki beşinci takasta da 3 İsrailli ile 183 Filistinli serbest kalmıştı.

İlk 5 takasta Hamas 16 İsrailli ve 5 Taylandlı rehineyi serbest bırakırken, İsrail ise hapishanelerden 766 Filistinliyi serbest bırakmıştı. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail, 369 Filistinliyi Serbest Bıraktı - Son Dakika

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