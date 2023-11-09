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İsrail, 7 Ekim saldırılarında uluslararası medya kuruluşlarının foto muhabirlerinin Hamas ile ilişkili olduğunu iddia etti - Son Dakika

İsrail, 7 Ekim saldırılarında uluslararası medya kuruluşlarının foto muhabirlerinin Hamas ile ilişkili olduğunu iddia etti

İsrail, 7 Ekim saldırılarında uluslararası medya kuruluşlarının foto muhabirlerinin Hamas ile ilişkili olduğunu iddia etti
09.11.2023 11:50

İsrail hükümeti, 7 Ekim saldırılarında Associated Press, CNN International, New York Times ve Reuters adına çalışan bağımsız Gazzeli foto muhabirlerinin Hamas ile ilişkili olduğunu ileri sürdü. Dürüst Gazetecilik adlı sivil toplum kuruluşu da bu iddiayı destekleyerek, saldırıların belgelendiğini ve foto muhabirlerinin önceden planlama yapıldığını iddia etti.

İsrail hükümeti, 7 Ekim saldırılarında uluslararası medya organları Associated Press, CNN International, New York Times ve Reuters adına çalışan bağımsız Gazzeli foto muhabirlerinin de sahada olduğunu ileri sürdü.

İsrail'i etkileyen gazetecilik ve medyada ideolojik önyargılarla mücadele misyonu olduğunu beyan eden Dürüst Gazetecilik (Honest Reporting) adlı sivil toplum kuruluşu, dün yayınladığı açıklamasında Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında Associated Press, Reuters, CNN International ve The New York Times gibi medya kuruluşlarında serbest çalışan ve Gazzeli olan foto muhabirlerinin Hamas ile yerleşim yerlerine 'sızdığını' ve saldırıları belgelediğini ileri sürdü.

SALDIRI UZUN ZAMANDIR PLANLANIYORDU

Sivil toplum kuruluşu dört Gazzeli foto muhabirinin isimlerini vererek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırısını çok uzun zamandır planladığı artık aşikar: Saldırının boyutu, acımasız hedefleri ve devasa belgelemeyi yıllarca olmasa da aylarca hazırlandı. Her şey dikkate alındı - konuşlanmalar, zamanlama ve vahşeti paylaşmak için vücut kameralarının ve cep telefonu videolarının kullanılması."

Gazetecilerin orda olmasının "Önceden bir koordinasyon olmaksızın sabahın erken saatlerinde sınırda beliriverdiklerini varsaymak mümkün mü? Yoksa planın bir parçası mıydılar?" açıklamasıyla sorgulayan sivil toplum kuruluşu, o güne dair fotoğraflara yer verdi.

İSRAİL HÜKÜMETİNİN AÇIKLAMASI

İsrail hükümetinin X platformundaki sosyal medya hesabı ise sivil toplum kuruluşunun açıklamasını bir görselle paylaşarak AP, CNN, NY Times ve Reuters'ın muhabirlerinin 7 Ekim saldırılarında Hamas ile olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: DHA

İsrail, Medya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, 7 Ekim saldırılarında uluslararası medya kuruluşlarının foto muhabirlerinin Hamas ile ilişkili olduğunu iddia etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, 7 Ekim saldırılarında uluslararası medya kuruluşlarının foto muhabirlerinin Hamas ile ilişkili olduğunu iddia etti - Son Dakika
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