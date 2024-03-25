İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD'nin başkenti Washignton DC'ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından iptal edildi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Netanyahu'nun kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyleyerek, "Refah'a yönelik uygulanabilir alternatifler üzerine kapsamlı bir görüşme yapmamıza izin vermek için Washington DC'ye gelmeyecek olmaları bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
Netanyahu, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması şartına bağlı olmaksızın Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi kararını veto etmemesi halinde oylama öncesi söz konusu ziyaretin iptal edileceğini açıklamıştı. - TEL AVİV
Son Dakika › Politika › İsrail, ABD'nin Gazze ateşkes çağrısını veto etmesi üzerine ziyaretini iptal etti - Son Dakika
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'de düzenlenen iftar programında gençlere yönelik vaatlerini açıkladı. Kavuncu, toplu ulaşım aylık abonman ücretlerinde indirim yapacaklarını ve 18 yaş altı gençlere toplu taşıma ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'u festival kenti haline getireceklerini ve her ay bir festival düzenleneceğini söyledi. Kavuncu, İstanbul'un problemlerini tespit ettiklerini ve özellikle gençleri ilgilendiren konular üzerinde çalışacaklarını vurguladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Oruç, Karaduvar Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunu ve esnafı ziyaret ettikten sonra Kazanlı Mahallesi'nde yürüyüş programına katıldı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Oruç, seçimlerde kazanılan belediyelerin halkla birlikte yönetileceğini belirtti. Oruç, Şevketsümer Mahallesi'ndeki iftara da katıldı.
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