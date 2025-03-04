İsrail, Ateşkesin İkinci Aşamasına Geçmeye Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail, Ateşkesin İkinci Aşamasına Geçmeye Hazır

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, daha fazla rehine serbest bırakılması şartıyla ateşkese geçebileceklerini belirtti.

04.03.2025 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "İkinci aşamaya geçmeye hazırız. Ancak süreyi veya çerçeveyi genişletmek için daha fazla rehinenin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair açıklamada bulundu. Saar, Hamas'ın 59 esirden daha fazlasını serbest bırakmaya hazır olması şartıyla, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu belirtti. Saar, "İkinci aşamaya geçmeye hazırız. Ancak süreyi veya çerçeveyi genişletmek için daha fazla rehinenin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

İsrail basınında "İsrail'in 10 günlük anlaşma süresi koyduğu veya çatışmaları yeniden başlatacağı" yönünde çıkan haberlere değinen Saar, "Eğer yapmak istersek, yaparız" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması 42 gün sonra 2 Şubat'ta sona ermiş, ikinci aşama için başlaması gereken müzakereler çıkmaza girmişti. Anlaşmanın birinci aşamasında İsrail hapishanelerinden bin 700'ün üzerinde Filistinli mahkum, Gazze'den 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir ile 5 Taylandlı esir de serbest bırakılmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, Ateşkesin İkinci Aşamasına Geçmeye Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:00:22. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Ateşkesin İkinci Aşamasına Geçmeye Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.