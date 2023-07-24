İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkenin en büyük yasa tasarısı krizi ile karşı karşıya kaldı

Pazar sabahı kalp rahatsızlığı şikayeti ile hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bugün taburcu oldu. Netanyahu, ülkenin adalet sisteminin temellerini değiştiren ilk büyük yasa tasarısının parlamentodaki oylamasından önce eşi benzeri görülmemiş bir ulusal krizle karşı karşıya kaldı.

Hükümetin planı tarafından ülkenin temel değerlerinin erozyona uğradığını düşünen göstericiler, muhalefetlerini artırmak amacıyla parlamentoya giden yolu kapattılar. Oylamayı protesto etmek için işletmeler de kapılarını kapattılar.

Ultramilliyetçi ve aşırı dindar partilerden oluşan bir koalisyon tarafından desteklenen yargı reformu, İsrail'i böldü ve ülkeyi bir arada tutan hassas sosyal bağları sınamış, güçlü askeri birliğini sarsmış ve en yakın müttefiki olan ABD bile endişe duymuştu.

Son bir uzlaşma arayışı devam ediyor; Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu'nun tedavi gördüğü hastanede de dahil olmak üzere taraflar arasında anlaşmaya çalışıyor. Ancak son oylamadan önce bir uzlaşmaya varılıp varılmayacağı belirsizliğini koruyoor.

Protestocular davul çalarak ve kornalar çalarak Knesset'e giden yolu kapattılar ve polis kendilerini geri püskürtmek için su püskürtme cihazları kullandı. Protesto hareketi liderlerinden birinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protesto hareketinin bir kolunun sosyal medya üzerinden göstericilere yönelik çağrısı şu şekildeydi: "İsrail devleti, aşırıcılardan ve çılgınlardan oluşan bir çete tarafından yıkım ve yok olma tehdidi altında. Bugün Kudüs'e gitmeliyiz!"

İsrailli medya, pazar akşamı geç saatlerde bir işletme konsorsiyumunun hükümetin planlarını protesto etmek amacıyla bazı üyelerinin pazartesi günü kapılarını açmayacağını duyurdu. Bu durum büyük alışveriş merkezi zincirlerinin ve bazı benzin istasyonlarının kapalı kalmasına yol açtı.