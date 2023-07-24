İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkenin en büyük yasa tasarısı krizi ile karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkenin en büyük yasa tasarısı krizi ile karşı karşıya kaldı

24.07.2023 12:18

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu oldu. Ancak ülkenin adalet sisteminin temellerini değiştiren yasa tasarısının parlamentodaki oylaması öncesinde büyük bir ulusal kriz yaşandı. Göstericiler, hükümetin planının ülkenin temel değerlerini erozyona uğrattığını düşünerek muhalefetlerini artırmak amacıyla parlamentoya giden yolu kapattılar. Ultramilliyetçi ve aşırı dindar partilerin desteklediği yargı reformu, İsrail'i böldü ve ülkenin sosyal bağlarını sarsarak ABD dahil birçok ülkenin endişesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, taraflar arasında uzlaşma sağlamak için çaba harcarken, oylamadan önce bir uzlaşmanın olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Protestocuların Knesset'e giden yolu kapattığı ve polisin müdahale ettiği olaylarda bir liderin gözaltına alındığı bildirildi. İşletmelerin de protestoya destek vererek kapılarını kapattığı ve bazı alışveriş merkezlerinin ve benzin istasyonlarının kapalı kaldığı belirtildi.

Pazar sabahı kalp rahatsızlığı şikayeti ile hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bugün taburcu oldu. Netanyahu, ülkenin adalet sisteminin temellerini değiştiren ilk büyük yasa tasarısının parlamentodaki oylamasından önce eşi benzeri görülmemiş bir ulusal krizle karşı karşıya kaldı.

Hastaneden taburcu olan İsrail Başbakanı Netanyahu ülkenin en büyük yasa tasarısı krizi ile karşı karşıya kaldı

Hükümetin planı tarafından ülkenin temel değerlerinin erozyona uğradığını düşünen göstericiler, muhalefetlerini artırmak amacıyla parlamentoya giden yolu kapattılar. Oylamayı protesto etmek için işletmeler de kapılarını kapattılar.

Ultramilliyetçi ve aşırı dindar partilerden oluşan bir koalisyon tarafından desteklenen yargı reformu, İsrail'i böldü ve ülkeyi bir arada tutan hassas sosyal bağları sınamış, güçlü askeri birliğini sarsmış ve en yakın müttefiki olan ABD bile endişe duymuştu.

Son bir uzlaşma arayışı devam ediyor; Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu'nun tedavi gördüğü hastanede de dahil olmak üzere taraflar arasında anlaşmaya çalışıyor. Ancak son oylamadan önce bir uzlaşmaya varılıp varılmayacağı belirsizliğini koruyoor.

Protestocular davul çalarak ve kornalar çalarak Knesset'e giden yolu kapattılar ve polis kendilerini geri püskürtmek için su püskürtme cihazları kullandı. Protesto hareketi liderlerinden birinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protesto hareketinin bir kolunun sosyal medya üzerinden göstericilere yönelik çağrısı şu şekildeydi: "İsrail devleti, aşırıcılardan ve çılgınlardan oluşan bir çete tarafından yıkım ve yok olma tehdidi altında. Bugün Kudüs'e gitmeliyiz!"

İsrailli medya, pazar akşamı geç saatlerde bir işletme konsorsiyumunun hükümetin planlarını protesto etmek amacıyla bazı üyelerinin pazartesi günü kapılarını açmayacağını duyurdu. Bu durum büyük alışveriş merkezi zincirlerinin ve bazı benzin istasyonlarının kapalı kalmasına yol açtı.

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