İsrail Başbakanlığı, Hamas ile ateşkes müzakereleri için heyet gönderme talimatı verdi

Politika

İsrail Başbakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için bir heyetin gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 289 gündür devam ediyor. İsrail Başbakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakere ekibi ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte İsrailli esirler hakkında toplantı yaptığını ve Hamas ile ateşkes müzakereleri için bir heyetin gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu. Başbakanlık, heyetin gideceği yeri ise belirtmedi.

Heyetin Mısır'ın başkenti Kahire ya da Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi bekleniyor. - TEL AVİV