İsrail'de anketler hiçbir bloğa çoğunluk vermiyor, muhalifler 52 sandalyede kalıyor

İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, hiçbir koalisyon çoğunluğa ulaşamıyor. 120 sandalyeli mecliste, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya muhalif partilerin oluşturduğu bloğun toplam 52 sandalye, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor.