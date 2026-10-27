İsrail'de anketler hiçbir bloğa çoğunluk vermiyor, muhalifler 52 sandalyede kalıyor

İsrail'de anketler hiçbir bloğa çoğunluk vermiyor, muhalifler 52 sandalyede kalıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'de sandık çıkış anketleri, 120 sandalyeli mecliste hiçbir koalisyonun çoğunluğa ulaşamadığını gösteriyor. Anketlere göre Netanyahu'ya muhalif partilerin bloğu 52 sandalye kazanırken, Netanyahu'yu destekleyen partiler 50 sandalyede kalıyor.
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, hiçbir koalisyon çoğunluğa ulaşamıyor. 120 sandalyeli mecliste, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya muhalif partilerin oluşturduğu bloğun toplam 52 sandalye, Netanyahu'yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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