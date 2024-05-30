İsrail'de erken seçim için yasa tasarısı sunuldu - Son Dakika
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Politika

İsrail'de erken seçim için yasa tasarısı sunuldu

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi'nden Pnina Tamano-Shata, meclisin feshedilmesi için yasa tasarısı sundu. Tasarıya göre erken seçimlere gidilmesi planlanıyor. Netanyahu'nun partisi tasarıyı kınadı.

30.05.2024 18:26
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İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi'nden Pnina Tamano-Shata, meclisin feshedilmesi için yasa tasarısı sundu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya erken seçim baskısı devam ediyor. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi'nden meclis üyesi Pnina Tamano-Shata, meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi için yasa tasarısı sundu.

Tamano-Shata, "7 Ekim, güvenlik, ekonomi ve İsrail toplumundaki muazzam zorluklar karşısında bizi güvenle yönetebilecek geniş ve istikrarlı bir birlik hükümeti kurmak için geri dönmemizi ve halkın güvenini kazanmamızı gerektiren bir felakettir" dedi.

Netanyahu'nun partisi tasarıyı kınadı

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi, Ulusal Birlik Partisi tarafından meclisin feshedilerek erken seçimlere gidilmesini öngören yasa tasarısını kınadı. Likud, "Savaşın ortasında İsrail'in bölünmeye değil birliğe ihtiyacı var. Birlik hükümetinin feshedilmesi Sinwar için bir ödül, uluslararası baskıya teslimiyet ve rehinelerimizi kurtarma çabalarına ölümcül bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılacak 3 ayrı oylamada en az 61 milletvekilinin destek vermesi halinde tasarı yasallaşacak. Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli mecliste 64 sandalyesi bulunuyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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