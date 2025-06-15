İsrail'de OHAL Süresi Uzatıldı

İsrail'de İran saldırıları nedeniyle geçtiğimiz cuma günü ülke genelinde ilan edilen OHAL 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İsrail ve İran karşılıklı saldırılarına devam ederken, İsrail Bakanlar Kurulu, İran saldırıları nedeniyle geçtiğimiz cuma günü İsrail Savunma Bakanı Israel Katz tarafından ülke genelinde ilan edilen OHAL'i uzattı. Bakanlar Kurulu, OHAL'in 30 Haziran'a kadar uzatılmasını onayladı.

Uzatma kararının resmileşmesi için İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi'nin onayı gerekirken, OHAL hükümete meclis oylamalarını geçersiz kılan düzenlemeler yapma yetkisi veriyor. - TEL AVİV