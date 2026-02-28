İsrail'den İran'a Üst Düzey Hedefli Saldırı - Son Dakika
İsrail'den İran'a Üst Düzey Hedefli Saldırı

28.02.2026 16:19
İsrail, İran dini lideri ve Cumhurbaşkanı'nın hedef alındığı saldırılar düzenledi, sonuç belirsiz.

İsrailli bir yetkilinin açıklamasına göre İsrail sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, rejim ve ordunun üst düzey komutanlarını hedef aldı. Saldırıların sonuçlarının şu anda belirsiz olduğu aktarıldı.

ABD ve İsrail'in yönelik saldırılar düzenleyerek Orta Doğu'yu yeni bir çatışmaya sürükledi.

İran'ın Tasnim haber ajansı saldırının ardından Pezeşkiyan'ın "sağlığının yerinde" olduğunu aktardı. İngiliz haber ajansı Reuters ise saldırı sırasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere götürüldüğünü ifade etti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

