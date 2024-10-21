İsrail'den Lübnan'a Ateşkes Talepleri - Son Dakika
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Politika

İsrail'den Lübnan'a Ateşkes Talepleri

İsrail, ABD'ye ilettiği raporda Lübnan'da ateşkes için Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istedi.

21.10.2024 10:46
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ABD'li haber sitesi Axios'un ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail, Beyaz Saray'a ilettiği raporda Lübnan'da ateşkes için "Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, Lübnan hava sahasına sınırsız erişim sağlamayı ve fiili olarak sahip olduğu Lübnan hava sahası üzerinde operasyon özgürlüğü" talep etti.

İsrail Lübnan'da saldırılarını sürdürürken, ateşkes çağrıları da devam ediyor. ABD'li haber sitesi Axios'un ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail Lübnan'da ateşkes sağlaması için taleplerini listelediği bir raporu ABD'ye iletti. İsrail, raporda ateşkesi değerlendirmeden önce güney Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını aktif bir şekilde uygulayabilmek ve savaşı sona erdirecek herhangi bir ateşkes anlaşması çerçevesinde Lübnan hava sahasına sınırsız erişim sağlamak istediğini belirtti. Axios'a göre, İsrail, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin Güney Lübnan'da silahlı tek güç olmasını öngören "1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını" aktif bir şekilde uygulayabilmek istiyor. Ayrıca şu anda fiili olarak sahip olduğu Lübnan hava sahası üzerinde operasyon özgürlüğü de talep ediyor.

"Öneri, Lübnan'ın egemenliğini önemli ölçüde zedeler"

İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin Axios'a yaptığı açıklamada ise, Lübnan'ın ve uluslararası toplumun İsrail'in ateşkes önerisini kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Haberde, önerinin "Lübnan'ın egemenliğini önemli ölçüde zedeleyeceği" ifadesi yer aldı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'den Lübnan'a Ateşkes Talepleri - Son Dakika

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