İsrail'den Lübnan'a Geri Çekilme Reddiyesi - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Geri Çekilme Reddiyesi

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İsrailli yetkili, Lübnan'dan daha fazla geri çekilmenin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden daha fazla geri çekilmeyi kabul etmeyeceğini iddia etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan İsrail-Lübnan görüşmelerinin 7'nci turuna sayılı günler kala adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'in Lübnan topraklarından kademeli geri çekilme planı hakkında yeni bir iddia ortaya attı. İsrail basınının adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İsrail'in arabuluculara, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden daha fazla geri çekilmeyi kabul etmeyeceğini bildirdiği iddia edildi.

Haberde, İsrail'in görüşmelerde, Hizbullah kaynaklı tehditlerle mücadele edilmesi gerekmesi halinde geçen hafta Lübnan ordusuna devrettiği bölgelere yeniden girebilme serbestisini korumaya odaklanacağı ifade edildi. Habere göre İsrail, bu serbestiye ilişkin güvence almadan ilave herhangi bir bölgeden çekilmeyi kabul etmeyecek.

İsrailli yetkili, "İlave bölgeler bizim tarafımızda, oluşturduğumuz savunma hatlarında olmayacak. Mevcut pilot uygulama başarılı olur ve ileride yeni pilot bölgeler belirlenirse bunlar sarı hattın ötesinde olacak. Bizim tarafımızdaki alandan daha fazla geri çekilmeye izin vermeyeceğiz. Lübnan'da Hizbullah silahsızlandırılıncaya kadar anlaşma bu şekilde" dedi.

Habere göre, İsrail, Hizbullah silahsızlandırılıncaya kadar "sarı hat" olarak adlandırdığı ve Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgeyi belirleyen hattın güneyinde hiçbir bölgeden geri çekilmeyi kabul etmeyecek.

İsrail-Lübnan arasında 26 Haziran'da varılan çerçeve anlaşmada, Hizbullah'ın bulunduğu güney bölgelerine Lübnan ordusunun konuşlanması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına bağlı olarak İsrail'in güneyde ilan ettiği güvenlik bölgesinden kademeli olarak geri çekilmesini öngörülüyor.

Lübnan yeni pilot bölgeler önerecek

Adı açıklanmayan Lübnanlı askeri yetkili ise, görüşmelerin 7'nci turunda süreci hızlandırmak için Lübnan'ın İsrail'e köy köy çekilmesi yerine, onlarca kasabayı kapsayan iki veya üç büyük pilot bölgeye bölünmesini önermeyi planladığını ifade etti.

Lübnan ordusu, İsrail'in çekildiği kasabaya konuşlandı

Lübnan ordusu, 21 Temmuz'da İsrail ordusunun çekilmesinin ardından güvenliği devralınan 3 pilot bölgeden biri olan güneydeki Zawtar al-Gharbiyeh kasabasına konuşlanmıştı. Yeniden konuşlanma sürecindeki zorluklara değinen Lübnanlı askeri yetkili ve iki yabancı güvenlik yetkilisi, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesinin bir yıldan fazla süreceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'den Lübnan'a Geri Çekilme Reddiyesi - Son Dakika

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