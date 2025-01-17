İsrail'den Rehineler İçin Ateşkes Beklentisi - Son Dakika
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Politika

İsrail'den Rehineler İçin Ateşkes Beklentisi

İsrail, güvenlik kabinesinin ateşkes anlaşmasını onaylamasıyla rehinelerin serbest kalacağını duyurdu.

17.01.2025 13:27
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İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail güvenlik kabinesi ve hükümetin ateşkes anlaşmasını onaylaması durumunda rehinelerin serbest bırakılma sürecinin 19 Ocak'ta başlamasının beklendiğini açıkladı.

İsrail ve Hamas'ın uzlaşma sağlanmasının ardından ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, güvenlik kabinesi ve hükümetin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından rehinelerin serbest bırakılması sürecinin planlanan çerçeveye göre uygulanacağı ve ilk rehinelerin pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

İsrail kabinesinin onaylaması bekleniyor

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmış, Katar ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail'e çevrilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, güvenlik kabinesinin ateşkes anlaşmasının onaylanması için bugün toplanacağını açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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