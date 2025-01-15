İsrail Dışişleri Bakanı Avrupa Turunu Yarıda Kesti

Politika

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin sağlanan ilerlemenin ardından Avrupa turunu yarıda keserek İsrail'e dönme kararı alarak, hükümetin Gazze'de ateşkes anlaşmasını yarına kadar oylamasının beklendiğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Avrupa turunu yarıda kesti. Sa'ar, söz konusu kararı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin sağlanan ilerleme nedeniyle alırken, Macaristan ziyaretini iptal etti. İtalya'dan İsrail'e dönecek olan Sa'ar, ateşkes anlaşmasına ilişkin güvenlik kabinesi, bakanlar kurulundaki tartışmalara ve beklenen oylamalara katılmak için ülkesine döneceğini açıkladı. Sa'ar, İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını yarına kadar oylamasının beklendiğini aktardı. - ROMA