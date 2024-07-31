İsrail Dışişleri Bakanı: İsrail topyekün bir savaşla ilgilenmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail Dışişleri Bakanı: İsrail topyekün bir savaşla ilgilenmiyor

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilime değinerek, 'İsrail topyekün bir savaşla ilgilenmiyor' dedi. Katz, mevkidaşlarına gönderdiği mektupta, İsrail'in Hizbullah ile savaş istemediğini ve BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının önemli olduğunu belirtti. İsrail'in dün Beyrut'u vurduğu saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 83 kişi yaralanmıştı.

31.07.2024 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilime değinerek, "İsrail topyekün bir savaşla ilgilenmiyor" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilimin ardından mevkidaşlarına mektup gönderdi. Katz, İsrail'in Hizbullah ile savaş istemediği belirterek, "İsrail topyekün bir savaşla ilgilenmiyor ancak bunu önlemenin tek yolu BM'nin 1701 sayılı kararın derhal uygulanmasıdır" dedi.

Katz, "Dünya şu anda İsrail'i desteklemeli ve Hizbullah'ın saldırılarına derhal son vermesini, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca silahsızlanmasını talep etmelidir. İsrail'in kuzeyindeki evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce İsrailli güvenli bir şekilde evlerine dönmelidir" ifadelerini kullandı.

İsrail dün Beyrut'u vurmuştu

İsrail, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlemişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un hedef alındığı aktarılan saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı. Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr'un enkaz altında olduğu iddia edilmiş, Shukr'un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Beyrut, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Dışişleri Bakanı: İsrail topyekün bir savaşla ilgilenmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 19:45:02. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı: İsrail topyekün bir savaşla ilgilenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement