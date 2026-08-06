İsrail, Dr. Ebu Safiyye'nin Muayenesine İzin Vermiyor - Son Dakika
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İsrail, Dr. Ebu Safiyye'nin Muayenesine İzin Vermiyor

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İsrail hapishanesinde tutulan Dr. Ebu Safiyye'nin sağlık durumu kötüleşti, bağımsız muayene talep edildi.

İsrail merkezli bir insan hakları örgütü, İsrail'in Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste tutulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin bağımsız bir doktor tarafından muayene edilmesine izin verilmesi talebiyle idari mahkemeye başvurdu.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü'nden (PHR-I) yapılan açıklamada, yaklaşık iki yıldır esir tutulan Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun kötüleştiği, bunun üzerine İsrail Hapishaneler İdaresinin Ebu Safiyye'nin Filistinli bir doktor tarafından muayene edilmesine izin vermesi için idari mahkemeye başvurdukları belirtildi.

İsrail Hapishaneler İdaresinden temin edilen resmi sağlık dosyasının, Ebu Safiyye'nin sol gözünde yaralanma bulunduğunu ortaya koyduğu, Ebu Safiyye'nin sağlık personeline başı ve göğsünden aldığı darbeler nedeniyle kaburgalarında ağrı hissettiğini bildirdiği kaydedildi.

Göğsündeki yaralanma şikayeti üzerine Ebu Safiyye'nin röntgen çekimine sevk edildiğini ancak söz konusu tetkikin sonuçlarının PHR-I'ye ulaştırılan sağlık dosyasında yer almadığı ifade edildi.

Başvurunun, İsrail Hapishaneler İdaresinin 5 Temmuz'da örgütten bağımsız bir doktorun Ebu Safiyye'yi ziyaret etmesine izin verilmesi yönündeki taleplerini reddetmesinin ve geçen ay yayımladıkları Ebu Safiyye'nin gözaltında kötü muameleye ve ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını ortaya koyan resmi sağlık raporlarının ardından yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ebu Safiyye'nin avukatı Nasır Avde, geçen ay müvekkiliyle yaptığı görüşmenin ardından, Ebu Safiyye'nin başı, yüzü, kulakları ve boynunda yaralanmalar bulunduğunu, ayrıca nefes almakta zorlandığını ve otururken yere yığılacak kadar bitkin düştüğünü aktardı."

Ebu Safiyye'nin daha sonra avukatına, cezaevi idaresi personeli tarafından yeniden darbedildiğini bildirdiğine işaret edilen açıklamada, taleplerinin bağımsız bir doktorun Ebu Safiyye'yi Remle kentindeki Nitzan Hapishanesi'nin yer altındaki "Rakevet" koğuşunda ya da tutulduğu başka bir yerde ziyaret ederek bağımsız sağlık muayenesi yapmasına izin verilmesini kapsadığını belirtti.

Açıklamada, "Bu nedenle başvuruda, mahkemeden acil duruşma yapılması ve Hapishaneler İdaresinin bağımsız sağlık muayenesine gecikmeksizin izin vermesinin zorunlu tutulması talep edilmektedir. Bağımsız sağlık muayenesi, Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun tarafsız şekilde değerlendirilebilmesi için tek yöntemdir." denildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Ebu Safiyye'nin 27 Temmuz'da, alıkonulduğu günden beri en ağır işkencelere maruz kaldığı kaydedilmişti.

Doktor Ebu Safiyye'nin, Nitzan Hapishanesi'nin "Rakefet" bölümünde birçok kez saldırılara ve işkencelere maruz kalması sonucu kaburgalarının kırıldığı aktarılan açıklamada, Filistinli doktorun ayrıca tıbbi ihmale maruz bırakıldığı bildirilmişti.

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen İsrail ordusu, alıkoyduğu EbuSafiyye'nin Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, Dr. Ebu Safiyye'nin Muayenesine İzin Vermiyor - Son Dakika

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